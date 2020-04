MHSC - Andy Delort sur Neymar : "Avec son petit pont, il m’a tué"

L'attaquant du MHSC est revenu sur son léger accrochage avec la star du PSG, en février, durant lequel le Brésilien en avait profité pour régaler...

Début février, le n'avait fait qu'une bouchée de (5-0), au Parc des Princes, en . Une humiliation sportive qui avait été plutôt mal vécue par les Héraultais, lesquels avaient pourtant livré un combat de tous les instants face à des Parisiens parfois jugés provocateurs. Résultat des courses, le Brésilien Neymar avait été quelque peu chahuté par ses adversaires, et ne s'était pas privé pour faire monter la température...

"Mais moi j’aime bien, ça me fait rire​"

En fin de rencontre, Andy Delort, l'attaquant du MHSC, s'en était d'ailleurs pris à l'ancien du , mais surtout à Leandro Paredes, jamais le dernier à pointer le bout de son nez quand le tension monte en flèche sur le terrain. "Je parle un peu, je me chauffe un peu avec Neymar et lui (Paredes) il vient, comme si c’était son garde du corps. Il parle, il insulte, il a insulté tout le monde quand il est rentré. Je ne comprends pas le mec... c’est pour ça que je lui ai demandé qui c’était. C’est quand même un grand joueur, mais ce n’est pas Neymar ou Mbappé quoi", avait déclaré l'international algérien sur RMC Sport, particulièrement remonté.

Depuis, l'adrénaline est passée et Andy Delort n'en veut absolument pas à Neymar. En revanche, il n'a pas oublié le petit-pont que ce dernier lui avait admirablement infligé. "Avec son petit pont, il m’a tué ! Dans ma tête, je me suis dit : oh le bâtard ! Mais moi j’aime bien, ça me fait rire. Et je sais qu’au fond, il est comme moi. C’est un bon mec au final", a en effet déclaré l'ancien du Stade Malherbe , dans un live organisé par l’Equipe, sur Instagram. Beau joueur... finalement.