M'Gladbach 2-1 Munich - Renversé, le Bayern sombre dans la crise

Après avoir mené au score, le Bayern s'est finalement incliné face au Borussia M'Gladbach. Les Bavarois comptent 7 points de retard sur les leaders.

Malheur au vaincu ce samedi après-midi entre le Borussia M'Gladbach, leader de , et le , quatrième au classement et comptant 4 points de retard. Peu habitués à laisser un concurrent truster leur habituelle place de leader, les Bavarois, Champions en titre, le savaient mieux que personne : tout autre résultat qu'une victoire pouvait les replonger dans la crise. Voilà qui promettait une rencontre ouverture et plaisante, entre deux formations particulièrement joueuses.

Déterminés à remonter au classement et à combler leur retard face à leurs adversaires du jour, les partenaires de Kingsley Coman étaient les premiers à se montrer dangereux, eux qui se procuraient de grosses occasions en première période. Malheureusement pour les Bavarois, Thomas Muller (8e, 27e) et Robert Lewandowski (14e, 16e) ne parvenaient pas à débloquer la rencontre en ouvrant le score. Il fallait donc attendre le retour des vestiaires pour que celle-ci se produise.

Les Bavarois se font renverser

En effet, dès l'entame de la seconde période, Ivan Perisic faisait trembler les filets adverses à la 49ème minute de jeu d'une frappe de gauche que le portier adverse ne pouvait que freiner. Le Bayern avait fait le plus dur, mais allait se heurter à la réaction du Borussia M'Gladbach. À la réception d'un corner, l'ancien joueur du en la personne de Ramy Bensebaini égalisait d'une reprise de la tête et rappelait aux Munichois que son équipe n'était pas en tête de Bundesiga pour rien.

Le score n'évoluait plus, et les deux équipes se dirigeaient peu à peu vers un match nul. Mais cela, c'était sans compter sur une action qui changeait tout au sort de ce match. À la 90ème minute de jeu, Ramy Bensebaini, encore lui, doublait la mise sur pénalty. Scénario cauchemar pour le Bayern Munich, qui en plus de manquer l'occasion de refaire son retard, voyait celui-ci augmenter. Résultat des courses, les Bavarois sont sixièmes au classement et comptent désormais 7 points de retard sur la tête du championnat. Plus que jamais, ils peuvent s'attendre à vivre des prochaines heures mouvementées... Tremblement de terre en .