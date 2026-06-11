Selon la presse marocaine, le défenseur international Nasser Mazraoui s’est exprimé au sujet de la rencontre très attendue entre les Lions de l’Atlas et le Brésil, lors de la première journée de la Coupe du monde.

Les Lions de l’Atlas, logés dans le groupe C avec le Brésil, Haïti et l’Écosse, entameront ainsi une campagne à la fois ardue et ambitieuse.

Selon le quotidien marocain Al-Muntakhab, le latéral droit se consacre actuellement à une récupération express après sa blessure à l’épaule, contractée lors de la rencontre amicale face à la Norvège.

Si l’inquiétude a été de mise au départ, les premiers signes sont encourageants et l’optimisme prévaut quant à sa présence pour l’entrée en lice des Lions de l’Atlas.

Pivot polyvalent de la sélection depuis plusieurs saisons, capable de couvrir plusieurs postes défensifs, il avait été l’un des artisans de l’exploit marocain lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le staff technique, emmené par l’entraîneur Mohamed Wahbi, mise sur son expérience et sa capacité à gérer les grands rendez-vous, tant en phase défensive qu’dans l’impulsion des offensives, ce qui en fait un maillon essentiel du dispositif des Lions de l’Atlas.

Le match entre le Maroc et le Brésil est prévu le dimanche 14 juin au matin. Les Lions de l’Atlas affronteront ensuite l’Écosse le 20 juin, puis termineront cette phase de groupes face à Haïti le 25 juin.