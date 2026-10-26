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Mexx MeerdinkESPN
Siep Engelen
Traduit par

Mexx Meerdink s’en prend à un coéquipier après AZ-FC Twente : « Je suis devenu fou. Je lui ai dit que… »

M. Meerdink
M. Chavez
Alkmaar
Twente

Mexx Meerdink est écœuré par la défaite de l’AZ face au FC Twente (0-2). Selon l’attaquant, les occasions étaient bel et bien là, mais les joueurs d’Alkmaar les ont mal exploitées. 

« Oui, nous avions l’avantage, mais ils sont partis en contre et ont marqué tout de suite », résume Meerdink au micro d’ESPN. En encaissant deux buts dans les dix dernières minutes, l’AZ a complètement laissé filer le match. 

Les joueurs de l’AZ avaient pourtant eux aussi suffisamment d’occasions pour marquer. Meerdink a notamment pris la défense du Twente à revers, mais Mateo Chávez ne lui a pas adressé la passe en profondeur attendue. De quoi frustrer l’attaquant. 

« Oui, tout l’axe était libre et il ne l’a pas vu », regrette Meerdink au sujet de son coéquipier. « C’est dommage, car ces moments-là sont très importants. Nous sommes partis en contre et l’espace était là, mais il ne l’a pas repéré. C’est vraiment dommage. » 

« Ça m’a rendu fou », poursuit Meerdink en revoyant les images de son appel. « Oui, c’est dommage. Il faut savoir repérer ce genre d’appels, je trouve. Je le lui ai dit aussi. »

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En partie à cause de ces occasions manquées, l’AZ s’est donc incliné 0-2 face au FC Twente. Mais Meerdink refuse de parler de passage à vide automnal. « Non, je ne veux absolument pas en parler. Ce n’est tout simplement pas le début que nous voulions. Je ne vais certainement pas commencer à parler de passage à vide, car ce n’en est pas un. Nous continuons. » 

L’AZ, qui n’a remporté aucun de ses trois derniers matches de championnat, devra vite tourner la page. Samedi prochain, il affrontera l’Ajax à la Johan Cruyff Arena, avant que l’équipe de Leeroy Echteld ne reçoive la Juventus en Ligue Europa.

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