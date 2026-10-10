L’AZ a subi samedi soir sur la pelouse de Feyenoord sa première défaite de la saison : 2-0. Un moment très commenté après la rencontre a été un possible penalty pour l’AZ, sur une action impliquant Meerdink. L’attaquant estime lui-même qu’il aurait dû obtenir un penalty, a-t-il raconté à ESPN.

Juste avant la pause, l’AZ semblait obtenir un penalty, parce que le gardien de Feyenoord Tjark Ernst aurait fait tomber Meerdink. L’arbitre Danny Makkelie a toutefois été appelé par la VAR à aller voir les images et a annulé sa décision après les avoir revisionnées : pas de penalty.

Meerdink n’était pas d’accord. « Je sens le contact. Je ne sais pas quelles images il (Danny Makkelie, NDLR) a vues, mais je pense que c’est tout simplement un penalty. Il met simplement son pied sur le mien. Si on voit l’image de derrière, on voit bien qu’il me touche. »

« Si cela se passe par exemple au milieu de terrain, il siffle faute. Et il avait sifflé, il est allé voir les images et il est aussi resté là un bon moment. Mais dommage… »

La décision de Makkelie de ne pas accorder de penalty a provoqué beaucoup de frustration chez Meerdink. Son adversaire Gjivai Zechiël a même dû l’appeler quelque peu au calme.

« Il m’a dit : calme-toi, il n’y a rien », raconte Meerdink. « Je comprends qu’il dise ça. Mais je pense que le gardien aussi a dû avoir un petit moment de frayeur. »

À propos de son propre match, l’attaquant dit : « Aujourd’hui, je n’ai pas eu énormément de ballons et je n’ai pas été très impliqué dans le jeu. » Lorsque le journaliste Wouter Bouwman fait remarquer qu’il n’avait pas en face de lui n’importe quels adversaires directs avec Jerry St. Juste et Mika Mármol, Meerdink réagit en riant : « Oui, ils étaient plutôt bons aujourd’hui. Mais c’est à moi d’apprendre à pouvoir atteindre ce niveau à chaque match. »