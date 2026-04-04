Mexx Meerdink justifie sa place de titulaire en marquant un but lors du retour tant attendu de Clasie

L'AZ a remporté trois points samedi soir. À Alkmaar, l'équipe de Leeroy Echteld s'est imposée 2-0 face à Fortuna Sittard. Jordy Clasie a fait son retour sur le terrain après six mois d'absence pour blessure. Cette victoire ne permet toutefois pas au club de remonter au classement. Les joueurs d'Alkmaar restent sixièmes.

Samedi soir, Fortuna Sittard a dû se passer de plusieurs de ses piliers. Justin Hubner et Justin Lonwijk ne figuraient pas dans la sélection en raison du « passeportgate » et Mohammed Ihattaren n'était pas en forme. Du côté de l'AZ, Peer Koopmeiners, Jizz Hornkamp et Ro-Zangelo Daal étaient absents.

L'AZ a pris un excellent départ samedi soir. Après seulement onze minutes, l'équipe a pris l'avantage dans son propre stade AFAS. Suite à un excellent travail préparatoire de Weslley Patati et Isak Jensen, Mexx Meerdrink a réussi à marquer à bout portant.





Quatre minutes plus tard, les joueurs d'Alkmaar menaient déjà 2-0. Sven Mijnans, totalement isolé, a reçu le ballon à l'entrée de la surface de réparation et l'a propulsé dans la lucarne.

Fortuna Sittard est revenu en force après la pause. Sur un centre de Kristoffer Peterson vers Lance Duijvestijn, seul devant le but, les Limbourgeois se sont montrés dangereux, mais Jeroen Zoet a réussi à détourner le ballon in extremis. Peu après, Paul Gladon a failli marquer sur un corner, mais Zoet a encore une fois réalisé un superbe arrêt sur la ligne.

À trois reprises, les visiteurs ont failli marquer. Zoet a réussi à repousser un centre bien placé, mais a accidentellement touché Shawn Adewoye, faisant tomber le ballon aux pieds de Duijvestijn, qui a pu marquer à bout portant. Le milieu de terrain prêté par le Sparta était toutefois hors-jeu et le but a donc été refusé.

À dix-huit minutes de la fin, Jordy Clasie a fait son retour avec l'AZ. Il n'avait pas joué ces six derniers mois en raison d'une blessure à la cheville.