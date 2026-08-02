Mexx Meerdink est devenu « fou » après un moment avec Joey Veerman pendant PSV - AZ : « J’ai paniqué »

Mexx Meerdink a vécu dimanche un match qu’il n’est pas près d’oublier. L’attaquant de l’AZ a été touché très tôt à l’oreille par Joey Veerman face au PSV, lors du Johan Cruijff Schaal, et a un instant cru avoir perdu cette partie du corps. Meerdink a ensuite pu souffler et a même inscrit le 0-1 un peu plus tard, dans une rencontre finalement remportée 0-4 par l’AZ.

Dès les toutes premières minutes au Philips Stadion, Veerman a malencontreusement posé son pied contre l’oreille de Meerdink. L’attaquant souffrait visiblement beaucoup, tandis que Serdar Gözübüyük n’a d’abord pas sifflé de faute.

L’arbitre de Haarlem a finalement été appelé à l’écran de la VAR et a, visiblement un peu à contrecœur, fini par adresser un carton rouge à Veerman. Réduit à dix, le PSV a livré un match sans le moindre espoir.

« Mon oreille est toujours là », raconte en souriant Meerdink après la rencontre au reporter Leo Oldeburger, qui compare le buteur à Vincent van Gogh.

« J’avais mal, surtout quand le médecin a continué à appuyer. Mais il devait appuyer pour la recoller. Heureusement, elle tient maintenant et nous allons voir tout à l’heure si nous devons faire des points de suture. Un souci pour plus tard. »

Veerman n’a pas protesté contre son carton rouge et a en outre été choqué en voyant Meerdink souffrir. Le joueur du PSV est venu lui demander comment il allait. « Je n’ai vraiment aucune idée de ce qui s’est passé à ce moment-là », dit Meerdink à propos de l’incident.

« Au début, je ne m’en suis pas rendu compte, mais ensuite j’ai vu du sang. Là, j’ai un peu perdu la tête, j’ai paniqué. Puis le médecin est arrivé et il m’a dit que ce n’était pas si grave. Mais ça faisait très mal », a ainsi conclu Meerdink.