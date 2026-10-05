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imago-sport-1084152388.jpgANP
Siep Engelen
Traduit par

Mexx Meerdink envoie immédiatement un message à l’entraîneur de l’AZ, Leeroy Echteld, après son forfait avec l’équipe des Pays-Bas : la gravité de la blessure devient claire

Pays-Bas
Alkmaar
M. Meerdink
L. Echteld

La blessure de Mexx Meerdink n’est pas grave. C’est ce qu’a indiqué lundi l’entraîneur de l’AZ, Leeroy Echteld, dans Rondo sur Ziggo Sport. Meerdink était resté dans le vestiaire à la mi-temps de Pays-Bas - Serbie (2-1) en raison de quelques soucis physiques. 

Echteld a d’abord fait savoir qu’il était heureux que la trêve internationale soit terminée. « Parce que les garçons sont de nouveau tranquillement avec nous. On peut retravailler avec eux, reprendre la préparation », explique l’entraîneur de l’AZ, qui a vu pas moins de quatorze joueurs partir pour leurs engagements internationaux. 

« Demain (mardi, NDLR), ils jouent encore un match, celui des Espoirs néerlandais. Mercredi, ils sont libres, jeudi ils reviennent et ensuite tu n’as que deux jours avant Feyenoord. C’est dommage, parce qu’évidemment tu veux pouvoir t’entraîner plus longtemps avec eux », regrette Echteld. Feyenoord - AZ est déjà au programme samedi. 

En vue de cette rencontre, la forme physique des joueurs est un sujet majeur, puisque Ro-Zangelo Daal et Wouter Goes ont quitté prématurément le rassemblement des Espoirs néerlandais. Echteld peut confirmer que le duo est désormais de nouveau apte. Mexx Meerdink a lui aussi été contraint de quitter le terrain dimanche soir lors de Pays-Bas - Serbie, et il a donc immédiatement envoyé un message à son entraîneur. 

« Oui, j’étais content qu’il sorte et qu’il m’écrive que ce n’était pas si grave », poursuit Echteld. Meerdink a été remplacé dès la mi-temps par Joshua Zirkzee, après avoir boité quelque peu à la fin de la première période. 

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« Oui, il me l’a fait savoir tout de suite », poursuit Echteld. « Il était là ce matin. Il voulait en fait filer directement à Anvers, mais je lui ai dit : “Ça ne va pas, mon gars. Tu reviens encore demain matin, et après tu pourras partir.” » 

Le présentateur Wytse van der Goot se demande ce que Meerdink devait absolument aller faire à Anvers. « Il voulait aller au spa, il voulait récupérer un peu », répond Echteld. « En soi, ça ne m’aurait posé aucun problème s’il n’avait absolument rien eu. Mais là, demain matin, il viendra d’abord simplement pour un traitement. »

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