Mexx Meerdink est prêt à tout pour faire son retour en équipe nationale néerlandaise, comme il l’a confié dans une interview accordée au journal De Telegraaf. L’attaquant de 22 ans, qui évolue à l’AZ Alkmaar, a récemment sollicité l’aide de l’ancien buteur de haut niveau Roy Makaay afin d’accélérer sa progression et de retrouver le niveau qui lui avait permis d’être convoqué pour la première fois par le sélectionneur Ronald Koeman.

L’avant-centre, qui fait beaucoup parler de lui, avait reçu en octobre sa première convocation de la part du sélectionneur Ronald Koeman. Avant même de pouvoir envisager ses débuts sous le maillot orange, il s’est gravement blessé, subissant une longue période de rééducation.

Aujourd’hui, l’attaquant est de retour et met tout en œuvre pour progresser chaque jour. Convaincu qu’il doit élever son niveau de jeu pour retrouver le groupe de Ronald Koeman, il a récemment pris son téléphone et appelé « Das Phantom ».

« Cela faisait un moment que j’y réfléchissais. Je suis convaincu que Roy peut m’aider ; il a tout connu au plus haut niveau. Nous allons nous rencontrer dans les prochains jours. Je suis très reconnaissant qu’il accepte de m’épauler, cela témoigne de sa grande générosité », explique le jeune attaquant.

Le natif de Winterswijk a déjà reçu quelques conseils de l’ancien buteur, notamment celui de scruter le gardien le plus longtemps possible avant de déclencher sa frappe. Avide de progresser, Meerdink attend avec impatience les prochaines leçons : « Je veux devenir décisif et je suis prêt à m’investir davantage pour y parvenir. »

Makaay et Meerdink entameront bientôt un travail plus intensif. « Roy veut visionner des images de moi, mes agents s’en sont déjà chargés. Nous allons les analyser et en discuter. »

« Roy m’indiquera ce que je pourrais améliorer et quels sont mes points forts. Ses conseils m’aideront à progresser. De grands matchs s’annoncent pour l’AZ et je dois m’assurer d’être au meilleur de ma forme », conclut Meerdink.

À ce jour, Meerdink a disputé 76 matchs officiels sous les couleurs de l’AZ, a inscrit 21 buts et délivré 3 passes décisives. Son contrat à Alkmaar court jusqu’en milieu d’année 2030, ce qui lui laisse le temps de concrétiser son potentiel et de devenir, comme il le souhaite, un élément clé du club.