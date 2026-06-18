Mexx Meerdink affiche un nouveau tatouage impossible à ignorer. L’attaquant de l’AZ, 22 ans, s’est fait immortaliser en grand format sur le dos sa propre célébration de but, comme le révèlent les images qu’il a partagées sur Instagram Stories.

Non sélectionné pour la Coupe du monde, l’attaquant originaire de Winterswijk profite de sa pause pour multiplier les projets personnels. Après s’être fait baptiser la semaine dernière, il s’est rendu chez l’artiste « tattzbykees » à Amsterdam.

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Sur cette pièce, il brandit son maillot de l’AZ, où son nom et son numéro 35 sont clairement visibles.

Ce choix évoque celui de Leroy Sané : l’international allemand, aujourd’hui à Galatasaray, s’était fait tatouer un portrait géant dans le dos en 2017.

Dans une interview accordée à BILD, Sané a depuis reconnu regretter ce tatouage : « J’étais jeune. Aujourd’hui, je prendrais une autre décision. J’étais du genre à devoir d’abord me cogner la tête contre un mur, même si ça faisait mal. Ce n’est qu’après que j’ai pu en tirer des leçons. »

À l’époque, le tatouage de Sané avait fait le tour du monde, poussant même Johan Derksen à suggérer que la star mondiale consulte un professionnel.

Le gaucher aux qualités techniques espère que l’AZ, qui pourrait céder Troy Parrott, lui offrira alors une place de titulaire en attaque.