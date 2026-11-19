Comment regarder Mexique U17 - Roumanie U17 avec un VPN

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Présentation du match

Coupe du monde M17 - Journée 1 21 nov. 2026 - 10:30

Le Mexique U17 et la Roumanie U17 s’affrontent dans le groupe K de la Coupe du monde U17. Les deux équipes cherchent à améliorer leur position au classement.

Le Mexique aborde cette rencontre sous pression. Son parcours dans le tournoi a été irrégulier et sa lourde défaite 5-0 contre le Portugal U17 lors de son dernier match lui a laissé du retard à combler dans le groupe.

Les Mexicains ont toutefois fait preuve de caractère plus tôt dans la compétition en obtenant un nul 2-2 contre l’Argentine U17. Ce résultat a montré qu’ils étaient capables de rivaliser à ce niveau malgré leur bilan mitigé.

La Roumanie aborde ce match dans une dynamique bien différente. Elle reste sur cinq victoires consécutives lors des éliminatoires du Championnat d’Europe U17, une série qui lui donne un véritable élan avant cette rencontre de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Les Roumains ont fait preuve d’efficacité lors de ces matches de qualification, battant notamment l’Italie U17 et le Portugal U17, tout en ne concédant qu’un seul but en cinq rencontres. Leur bilan défensif suffit à en faire un adversaire redoutable.

Le Mexique occupe actuellement la deuxième place du groupe K, tandis que la Roumanie est troisième. Il s’agit donc d’un duel direct entre deux équipes qui ont encore quelque chose à jouer.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Mexique U17 - Roumanie U17, notamment l’heure du coup d’envoi, la chaîne TV et les possibilités de suivre le match en streaming.

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