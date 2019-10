Mexique - Les Tigres vainqueurs (1-3), Veracruz proteste en début de match

Le début de la rencontre a été marqué par des protestations de la part des joueurs, au cours de laquelle ces derniers n'ont pas touché le ballon.

Dans la nuit de vendredi à samedi, les Tigres de Monterey se sont imposés sur le terrain de Veracruz (3-1) avec notamment un but de l'attaquant français André-Pierre Gignac, auteur au passage de sa 100ème réalisation depuis son arrivée dans le Championnat mexicain.

Le début de la rencontre a été marqué par des protestations de la part des joueurs, au cours de laquelle ces derniers n'ont pas touché le ballon durant les trois premières minutes, avant que les Tigres n'inscrivent deux buts à la 4ème ainsi qu'à la 8ème minute de jeu.

L'article continue ci-dessous

"Malheureusement, ils ont menti"

La protestation des joueurs était en lien aux problèmes économiques du club de Veracruz. Représentant l'état-major de Veracruz, le capitaine Carlos Salcido a quant à lui élevé la voix après la défaite face aux Tigres pour exprimer la situation sur le plan économique que connaît le club ce semestre.

"Malheureusement, ils ont menti, traité des informations incertaines et nous ont laissés au-dessous de notre profession. Jusqu'à aujourd'hui, à 11 heures, le groupe était en position et nous étions cent pour cent décidés à ne pas jouer le match contre les Tigres. Nous pensons que nous pouvons parvenir à une bonne négociation, à un accord pour ne pas ternir l'image de notre football et du pays", a-t-il déclaré, lors d'une conférence de presse à Luis Pirata Fuente.