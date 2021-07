Mexique - France (4-1), Gignac : "On a manqué de tout"

Balayée par le Mexique en ouverture de son tournoi olympique, la France a démarré de la pire des manières et va devoir cravacher pour se qualifier.

Il n’y a pas eu de match. Enfin si. La France et le Mexique se sont bien affrontés pendant 90 minutes mais les hommes de Sylvain Ripoll n’ont jamais été en mesure de prendre le meilleur sur leurs adversaires du jour.

En manque de repère et sans génie offensivement avec un Florian Thauvin aux abonnées absents, la France a pris l’eau pour son retour dans le tournoi olympique, vingt-cinq ans après sa dernière participation. Discret sur le front de l’attaque, la sélection de Ripoll a été laxiste et fragile défensivement.

Beaucoup plus mordants et organisés, les Mexicains n’en demandaient pas tant et ont fini par faire sauter le verrou français juste après le retour des vestiaires (47eme, 52eme) et en fin de match (87eme, 90eme).

Une fessée pour commencer la phase de groupe, la France n’en avait pas vraiment besoin après une préparation tronquée et des joueurs qui continuent de se connaître au fil des jours. Après seulement quatre-vingt-dix minutes, l’heure est déjà grave pour les Bleuets qui n’ont désormais plus le droit à l’erreur.

Souhaitant aller chercher une médaille olympique, André-Pierre Gignac et ses coéquipiers vont devoir revoir leur priorité. Il faudra désormais battre le Japon, à domicile, et l’Afrique du Sud pour espérer entrevoir les phases finales. Et surtout ne pas répéter les mêmes erreurs que ce jeudi face au Mexique. Buteur sur penalty à vingt minutes de la fin du match, Gignac n’a pas caché son désarroi au coup de sifflet final.

"On a manqué de tout, regrette l’attaquant des Tigres de Monterrey dans des propos rapportés par RMC. De concentration, d’agressivité dans le bon sens du terme. On a de la chance de ne pas repartir avec 5 ou 6 buts. C’est une vraie grosse contre-performance. Mais il reste deux matchs. Il faut aller chercher cette qualification. On n’a pas le choix. On en a envie. Le premier match est passé. On sait les ingrédients qu’il nous faut pour le prochain match."

"J’espère que tout le monde va se mettre au diapason parce qu’on n’a pas envie de rentrer en France après le troisième match."