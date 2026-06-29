Mexique - Équateur : aperçu du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce que vous devez savoir

Coupe du monde - Phase Finale Mexico City Stadium

Le match Mexique - Équateur débutera le 30 juin 2026 à 21 h 00 (heure de la côte Est des États-Unis), soit à 2 h 00 du matin le 1^(er) juillet si vous êtes à l'heure GMT.

Le Mexique accueille l’Équateur pour un choc enflammé en seizièmes de finale de la Coupe du monde

Le Mexique, coorganisateur de l’épreuve, retrouve l’emblématique stade Azteca de Mexico. Le vainqueur défiera l’Angleterre ou la République démocratique du Congo en huitièmes de finale. Quels supporters célébreront la qualification au coup de sifflet final ?

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Le Mexique, quasi parfait, s’annonce difficile à manœuvrer

L’équipe de Javier Aguirre a remporté ses trois matches de groupe sans encaisser le moindre but et aborde cette rencontre forte d’une série de six victoires consécutives. Sa dernière défaite remonte au dernier match de 2025. Depuis, elle a remporté neuf victoires et concédé deux nuls. Sur l’ensemble de ces rencontres, elle n’a encaissé que deux buts. « El Tri » rêve d’égaler, voire de surpasser, ses performances de 1970 et 1986, lorsqu’elle avait accueilli la plus grande compétition mondiale du ballon rond. Aguirre pourrait être tenté d’aligner le jeune prodige de 17 ans, Gilberto Mora, entré dans l’histoire face à la Tchéquie comme le plus jeune Mexicain à avoir jamais débuté un match de Coupe du monde. Mais il est plus probable que la pépite de Tijuana entre en jeu en cours de rencontre.

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L’Équateur se qualifie in extremis

L’Équateur de Sebastián Beccacece a peiné lors de la phase de groupes, restant muet lors de ses deux premières sorties. Il a toutefois renversé la vapeur pour surprendre l’Allemagne lors de la dernière journée, s’ouvrant ainsi les portes des huitièmes en tant que meilleur troisième. Cette victoire a mis fin à une série de neuf matches sans succès contre des adversaires européens. Le seul match à élimination directe disputé auparavant par l’Équateur en Coupe du monde s’était soldé par une défaite 1-0 face à l’Angleterre en 2006. Ce n’est que la deuxième fois de son histoire que l’Équateur passe la phase de poules ; s’il cherche un héros, Nilson Angulo pourrait bien être l’homme de la situation. Le joueur de Sunderland, âgé de 23 ans, a marqué lors de trois de ses six dernières sélections avec son pays.

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Composition probable du Mexique

Rangel ; Sánchez, Montes, Vasquez, Gallardo ; Lira, Romo, Gutierrez ; Alvarado, Jimenez, Quinones.

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Composition probable de l’Équateur

Galindez ; Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié ; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo ; Plata, Valencia.

Statistiques clés du match Mexique - Équateur

Le Mexique n'a encaissé aucun but après la 47^e minute lors de ses 11 derniers matchs.

Le Mexique n'a perdu qu'un seul de ses 12 matchs de Coupe du monde à domicile (8 victoires, 3 nuls).

L’Équateur n’a pas encaissé plus de deux buts lors de ses 26 dernières sorties.

Treize des seize dernières sorties de la Tri se sont conclues avec moins de 2,5 buts au total.

Les deux sélections se sont déjà rencontrées à 28 reprises : le Mexique s’est imposé 17 fois, l’Équateur 4 fois et 7 matches se sont terminés par un nul.

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La sélection mexicaine de 26 joueurs

Gardiens : Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Défenseurs : Jorge Sánchez (PAOK), Israel Reyes (Club América), César Montes (Lokomotiv Moscou), Johan Vásquez (Gênes), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ).

Milieux de terrain : Erik Lira (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK Athènes), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Luis Romo (Guadalajara), Edson Álvarez (West Ham), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chávez (Dynamo de Moscou).

Attaquants : César Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Guillermo Martínez (UNAM), Armando González (Guadalajara), Santiago Giménez (AC Milan), Raúl Jiménez (Fulham).

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La sélection de 26 joueurs de l’Équateur

Gardiens : Hernán Galindez (Huracán), Moisés Ramírez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Défenseurs : Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Pervis Estupinan (AC Milan), Félix Torres (Internacional), Joel Ordóñez (Club Bruges), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atlético Mineiro).

Milieux de terrain : Moisés Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atlético Mineiro), Kendry Paez (River Plate, en prêt de Chelsea), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

Attaquants : Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Anvers), Jeremy Arevalo (Stuttgart).

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Actualités des équipes et compositions

Le Mexique, dirigé par Javier Aguirre, n’a pas encore communiqué d’informations confirmées concernant d’éventuelles blessures ou suspensions pour « El Tri ». Aucune composition probable n’a été dévoilée à ce stade. De même, selon les données disponibles, le sélectionneur de l’Équateur, Sebastián Beccacece, ne doit faire face à aucune absence confirmée ni à aucun problème disciplinaire. Des mises à jour concernant les deux équipes seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi, dès que des informations officielles seront confirmées.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

Face-à-face

Les deux sélections se sont dernièrement rencontrées en octobre 2025, lors d’un match amical conclu sur un nul 1-1. Avant cela, elles avaient fait 0-0 à la Copa América en juillet 2024. Sur leurs cinq dernières confrontations, le Mexique compte deux victoires, l’Équateur une, et deux rencontres se sont terminées par un partage. Le Mexique s’est imposé 3-2 en match amical en 2019, et l’Équateur a répondu 3-2 en 2021.

Classement

Le Mexique a terminé en tête du groupe A, tandis que l’Équateur a conclu la phase de groupes à la troisième place du groupe E.