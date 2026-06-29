Coupe du monde - 1/16 30 juin 2026 - 22:00 Estadio Banorte

Le match Mexique - Équateur débutera le 30 juin 2026 à 21 h 00 EST, et à 2 h 00 dans la nuit du 1er juillet si vous utilisez le GMT.

Le Mexique reçoit l’Équateur dans un brûlant choc des 16es de finale de la Coupe du monde

Coorganisateur, le Mexique retrouve l’emblématique stade Azteca de Mexico, et le vainqueur affrontera ensuite soit l’Angleterre, soit la RD Congo en huitièmes de finale. Quel public exultera au coup de sifflet final ?

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Un Mexique presque parfait sera difficile à faire plier

L’équipe de Javier Aguirre a remporté ses trois matches de groupe sans encaisser le moindre but et aborde ce duel sur une série de six victoires. Sa dernière défaite remonte au dernier match de 2025. Depuis, elle a gagné neuf fois et fait deux matches nuls. Sur cet échantillon de rencontres, elle n’a concédé que deux buts. El Tri aimerait énormément égaler, voire faire mieux, que les quarts de finale atteints en 1970 et en 1986 lorsqu’il accueillait la plus grande vitrine du football mondial. D’ailleurs, c’est la première nation de l’histoire à l’organiser trois fois. Aguirre pourrait être tenté de titulariser Gilberto Mora, 17 ans, qui est entré dans l’histoire face à la Tchéquie en devenant le plus jeune joueur du Mexique à débuter un match de Coupe du monde. Il est toutefois plus probable que le talentueux joueur de Tijuana entre en jeu en cours de match.

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L’Équateur se qualifie par la petite porte

L’Équateur de Sebastián Beccacece a mis du temps à se lancer dans la phase de groupes, restant muet lors de ses deux premiers matches. Le plus important, toutefois, est qu’il est revenu au score pour surprendre l’Allemagne lors du dernier match de groupe, se qualifiant pour ce tour en tant que quatrième meilleur troisième. Cette victoire a mis fin à une série stérile de neuf matches sans succès contre des équipes européennes. Le seul précédent match à élimination directe de l’Équateur en Coupe du monde s’était soldé par une défaite 1-0 contre l’Angleterre en 2006. Ce n’est que la deuxième fois dans l’histoire de l’Équateur que la sélection dépasse la phase de groupes, donc si elle cherche un héros, Nilson Angulo pourrait être cet homme-là. L’attaquant de Sunderland, âgé de 23 ans, a marqué lors de trois de ses six dernières apparitions avec sa sélection.

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Le XI probable du Mexique

Rangel ; Sánchez, Montes, Vasquez, Gallardo ; Lira, Romo, Gutierrez ; Alvarado, Jimenez, Quinones.

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Le XI probable de l’Équateur

Galindez ; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie ; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo ; Plata, Valencia.

Les stats clés de Mexique - Équateur

Le Mexique n’a encaissé aucun but à partir de la 47e minute lors de ses 11 dernières sorties.

Le Mexique n’a perdu qu’un seul de ses 12 matches de Coupe du monde en tant que pays hôte (8 victoires, 3 nuls).

L’Équateur n’a pas encaissé 2 buts ou plus lors de ses 26 derniers matches.

13 des 16 derniers matches de l’Équateur se sont terminés avec moins de 2,5 buts au total.

Les deux nations se sont déjà affrontées à 28 reprises, avec 17 victoires du Mexique, quatre de l’Équateur et sept matches nuls.

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Le groupe de 26 joueurs du Mexique

Gardiens : Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Défenseurs : Jorge Sanchez (PAOK), Israel Reyes (Club America), Cesar Montes (Lokomotiv Moscow), Johan Vasquez (Genoa), Jesus Gallardo (Toluca), Mateo Chavez (AZ).

Milieux : Erik Lira (Cruz Azul), Orbelin Pineda (AEK Athens), Alvaro Fidalgo (Real Betis), Roberto Alvarado, Brian Gutierrez, Luis Romo (Guadalajara), Edson Alvarez (West Ham), Obed Vargas (Atletico Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chavez (Dynamo Moscow).

Attaquants : Cesar Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca), Julian Quinones (Al-Qadsiah), Guillermo Martinez (UNAM), Armando Gonzalez (Guadalajara), Santiago Gimenez (AC Milan), Raul Jimenez (Fulham).

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Le groupe de 26 joueurs de l’Équateur

Gardiens : Hernan Galindez (Huracan), Moises Ramirez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Défenseurs : Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (Paris St-Germain), Pervis Estupinan (AC Milan), Felix Torres (Internacional), Joel Ordonez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atletico Mineiro).

Milieux : Moises Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atletico Mineiro), Kendry Paez (River Plate, prêté par Chelsea), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

Attaquants : Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Antwerp), Jeremy Arevalo (Stuttgart).

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Nouvelles des équipes et effectifs

Le Mexique est entraîné par Javier Aguirre, bien qu’aucune information confirmée concernant d’éventuelles blessures ou suspensions ne soit actuellement disponible pour El Tri. Aucune composition probable n’a été communiquée à ce stade. Le sélectionneur de l’Équateur, Sebastian Beccacece, ne compte lui non plus aucune absence confirmée ni aucun souci disciplinaire dans les données disponibles. Des mises à jour concernant les deux effectifs seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi, à mesure que les informations officielles seront confirmées.

Forme

Historique des confrontations

Les deux sélections se sont affrontées pour la dernière fois en octobre 2025, avec un match nul 1-1 en amical. Avant cela, elles s’étaient quittées sur un 0-0 en Copa America en juillet 2024. Sur les cinq dernières confrontations, le Mexique en a remporté deux, l’Équateur une, et deux matches se sont terminés sur un score de parité. Le Mexique s’est imposé 3-2 lors d’un amical en 2019 et l’Équateur l’a emporté 3-2 en 2021.

Classement

Le Mexique a terminé premier du groupe A, tandis que l’Équateur a bouclé la phase de groupes à la troisième place du groupe E.