Mexique - Angleterre : aperçu du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce que vous devez savoir

Mexique - Angleterre : détails du match

Coupe du monde - Phase Finale Mexico City Stadium

Le coup d’envoi de Mexique - Angleterre sera donné le 6 juillet 2026 à 02h00 GMT et 22h00 EST (5 juillet).

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Les Three Lions s’attaquent à leur Everest ultime dans cette forteresse légendaire du football

Un choc véritablement monumental occupe le devant de la scène en huitièmes de finale, alors que le Mexique, co-organisateur du tournoi, accueille l’Angleterre à l’altitude emblématique de Mexico. Javier Aguirre dirige une équipe d’El Tri irréprochable, portée par une immense vague d’euphorie nationale, déterminée à tirer parti de sa légendaire forteresse pour décrocher une qualification historique pour les quarts de finale.

Sur leur route, les « Three Lions », coachés par Thomas Tuchel, ont évité de justesse l’élimination au tour précédent et misé sur leur solidité en fin de compétition pour se qualifier. Mais grimper à 2 200 mètres d’altitude pour défier une nation hôte implacable constituera l’ultime test pour leur condition physique et leur discipline tactique, sous la chaleur torride d’une soirée estivale à élimination directe.

Comment « El Tri » et les « Three Lions » en sont arrivés là

Le Mexique a jusqu’ici réalisé un parcours parfait et record dans la compétition. Après avoir survolé la phase de groupes avec des succès successifs contre l’Afrique du Sud, la Corée du Sud et la Tchéquie, les hommes d’Aguirre ont confirmé leur forme éclatante en s’imposant 2-0 face à l’Équateur en seizièmes, grâce à des buts inscrits en première période par Julián Quiñones et Raúl Jiménez. Surtout, « El Tri » reste toujours invaincu et n’a pas encore encaissé le moindre but en quatre rencontres, mettant ainsi fin avec panache à une disette de 40 ans en phase à élimination directe.

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Le parcours des Three Lions jusqu’aux huitièmes de finale a été bien plus chaotique. Après avoir franchi le groupe L, ils ont été poussés dans leurs derniers retranchements par une RD Congo tonitruante lors du tour précédent. Menés dès la 7e minute par un but de Brian Cipenga, les hommes de Tuchel ont dû batailler dur avant que leur capitaine, Harry Kane, ne réalise un doublé spectaculaire en fin de match – égalisant à la 75e minute puis marquant le but de la victoire à la 86e – pour assurer une remontée acharnée (2-1) et porter son total de buts dans le tournoi à cinq.

Les tests d’adaptation à l’altitude et les incertitudes médicales guideront les choix de composition.

La préparation tactique de ce choc des poids lourds repose en grande partie sur les dernières nouvelles médicales dans les deux camps. Chez les Anglais, l’inquiétude porte surtout sur Declan Rice, pilier du milieu de terrain, touché aux ischio-jambiers après avoir dépanné comme arrière droit contre la RD Congo. Bien qu’il ait pris part à une séance légère, sa participation reste légèrement incertaine. Les incertitudes s’accumulent pour Tuchel, car Reece James (Chelsea) et Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) souffrent respectivement d’une blessure plus sérieuse aux ischio-jambiers et à la cheville, les rendant très incertains pour le match.

Le Mexique, lui, arrive dans un état physique plus serein, avec un onze type au complet. Aguirre doit toutefois résoudre un dilemme tactique enviable sur les couloirs offensifs : intégrer la jeune pépite Gilberto Mora, capable d’apporter une verticalité percutante face à une défense anglaise potentiellement émoussée.

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Attaque haute intensité en altitude contre conservation du ballon : les clés du match

La bataille tactique se jouera sur l’endurance physiologique et la maîtrise de l’espace. Le plan de jeu mexicain repose sur un pressing haut et intense, destiné à enfermer l’adversaire dans sa propre moitié de terrain et à accentuer les effets de l’air raréfié. Quiñones et Jiménez mèneront cette pression, coupant les lignes de passe pour déclencher des contre-attaques rapides dans le dernier tiers.

La contre-stratégie de Tuchel doit privilégier une conservation efficace du ballon. Conscient que courir après le cuir à 2 200 mètres d’altitude est fatal, l’Angleterre cherchera à ralentir le rythme et à contrôler le milieu de terrain grâce à Jude Bellingham. Les Three Lions tenteront d’absorber les premières vagues d’enthousiasme mexicaines avant d’exploiter les espaces derrière les arrières latéraux mexicains en contre-attaque pour servir Kane, toujours aussi efficace.

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Des schémas bien rodés soumis à l’épreuve ultime

Le Mexique va soumettre son bilan défensif, jusqu’ici parfait, à l’ultime test face à un joueur d’élite capable de faire basculer une rencontre à lui seul : Harry Kane, qui a déjà démontré qu’une demi-occasion lui suffisait pour changer le cours d’un match à élimination directe.

Les Trois Lions devront préserver leur cohésion tactique pendant 90 minutes éprouvantes. La moindre passivité défensive ou le moindre marquage défaillant, comme contre la RD Congo, sera impitoyablement sanctionné par un public hostile et une ligne d’attaque redoutable d’El Tri.

Composition probable du Mexique face à l'Angleterre

Rangel ; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo ; Romo, Lira, Mora ; Alvarado, Jiménez, Quintero

Composition probable de l'Angleterre face au Mexique

Pickford ; Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly ; Rice, Anderson ; Saka, Bellingham, Gordon ; Kane

Statistiques clés du match Mexique - Angleterre

Le Mexique, coorganisateur de l’épreuve, a déjà joué quatre de ses matchs dans l’emblématique Estadio Azteca et y est toujours invaincu en Coupe du monde (8 victoires, 2 nuls).

Le Mexique pourrait égaler l’Italie 1990 en devenant la deuxième sélection de l’histoire à rester invaincue et sans encaisser le moindre but après cinq rencontres dans une même édition.

Le capitaine anglais Harry Kane a déjà inscrit 5 buts dans la compétition et devient ainsi le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre en Coupe du monde, avec un total de 13 réalisations.

L’équipe de Thomas Tuchel privilégie la possession, tandis que le Mexique de Javier Aguirre mise sur des transitions rapides et une intensité élevée.

Les Anglais abordent la rencontre avec une série en cours de quatre victoires consécutives contre le Mexique, toutes compétitions confondues, la dernière remontant à 1986.

Sélection mexicaine de 26 joueurs

Gardiens : Raúl Rangel, Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo

Défenseurs : Jorge Sánchez, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Mateo Chávez

Milieux de terrain : Erik Lira, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Edson Álvarez, Obed Vargas, Gilberto Mora, Luis Chávez

Attaquants : César Huerta, Alexis Vega, Julián Quiñones, Guillermo Martínez, Armando González, Santiago Giménez, Raúl Jiménez

Effectif de 26 joueurs de l'Angleterre

Gardiens : Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

Défenseurs : Dan Burn, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O’Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones

Milieux de terrain : Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

Attaquants : Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

Actualités des équipes et compositions

Le Mexique, dirigé par Javier Aguirre pour ce huitième de finale, n’a signalé ni blessure ni suspension au sein d’El Tri à l’approche de la rencontre ; aucune composition probable n’a encore été dévoilée.

Thomas Tuchel dirige l’Angleterre ; aucune blessure ni suspension n’a été confirmée à ce stade. Le onze de départ reste à confirmer, mais des informations supplémentaires seront communiquées à l’approche du match de dimanche.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

Le Mexique aborde les huitièmes de finale invaincu depuis cinq matchs, toutes compétitions confondues. Les hommes d’Aguirre ont battu l’Équateur 2-0 lors de leur dernière sortie, un match des seizièmes de finale disputé à l’Estadio Azteca le 1er juillet. Les Mexicains ont également enchaîné quatre succès en phase de groupes, dont une démonstration 5-1 face à la Serbie en amical et un 3-0 inaugural contre l’Afrique du Sud dans le tournoi. « El Tri » a ainsi inscrit 13 buts et n’en a concédé qu’un seul, lors de la rencontre amicale face aux Serbes.

Les Three Lions ont remporté quatre de leurs cinq dernières sorties, leur seul faux pas étant un 0-0 contre le Ghana en phase de groupes. Leur dernier résultat est une victoire 2-1 face à la RD Congo le 1er juillet, après avoir été menés et grâce à un doublé tardif de Kane. L’équipe de Tuchel a aussi battu la Croatie 4-2 lors de la première journée puis le Panama 2-0, inscrivant neuf buts et enencaissant trois.

Confrontations directes

MEX Derniers matches ANG 0 0 Nul 2 Victoires Angleterre 3 - 1 Mexico

Angleterre 4 - 0 Mexico 1 Buts marqués 7 Match à plus de 2,5 buts 2/2 Les deux équipes ont marqué 1/2

Les statistiques des confrontations directes couvrent deux rencontres, toutes deux des matchs amicaux disputés en Angleterre. La plus récente s’est soldée par une victoire 3-1 de l’Angleterre le 24 mai 2010, précédée d’un succès 4-0 des Three Lions le 25 mai 2001. L’Angleterre a donc remporté ces deux duels sur un score cumulé de 7-1. Ce huitième de finale marquera toutefois la première confrontation officielle entre les deux nations dans l’ensemble des données.

Classement

Le Mexique a terminé en tête du groupe A, tandis que l’Angleterre a décroché la première place du groupe L.