Metz-PSG: Mauricio Pochettino, l'heure de la gestion ?

Avec des matches tous les trois jours, l'Argentin doit gérer les états de forme disparates alors que ce profil la rencontre face à Manchester City.

Mauricio Pochettino ménagera-t-il certains de ses joueurs face à Metz ? Le doute est permis, tant les matches s'enchaînent à mesure que la saison avance. Depuis la fin de la trêve internationale, durant laquelle certains joueurs comme Kimpembe ou Wijnadlum ont joué trois matches en une semaine, le PSG joue tous les trois jours. Et à moins que certains ne rejoignent pas leur sélection début octobre, le prochain moment de répit aura lieu lors de la dernière semaine du même mois.

D'ici là, il faudra gérer les temps de jeu, la fatigue et les douleurs. Et ce n'est pas ce qu'il manque à Paris où l'infirmerie est bien garnie. Marco Verratti a repris la course ce mardi mais ne sera pas du déplacement à Metz, tout comme Lionel Messi, dont Goal annonçait dès mardi soir qu'il était incertain pour la rencontre en Moselle après avoir reçu un coup à un genou dimanche.

D'autres joueurs qui ne jouent pas totalement à 100 % de leur moyen seront aussi dans le groupe mercredi. Wijnaldum, entré en jeu contre Lyon, est revenu de sélection avec une blessure à la cheville, quand Kimpembe a repris la compétition une semaine seulement après son retour à l'entraînement cet été et traîne des douleurs à une cheville depuis l'Euro. Et son passage en équipe de France n'a pas rien arrangé.

On peut aussi citer Kylian Mbappé, touché à un mollet avec les Bleus puis quelques jours plus tard à Bruges à un orteil et qui s'entraînait « avec des précautions » à la veille de la rencontre face à l'OL ou encore Ander Herrera.

Gérer un calendrier de « folie »

Interrogé sur le sujet la semaine passée alors que se profilait une série de quatre matches en neuf jours, Pochettino avait déjà évoqué la possibilité, voire la nécessité de faire tourner. « Nous allons faire en sorte qu'il y ait une bonne utilisation de l'effectif tout en maintenant un équilibre. Dans quelques semaines, il y a déjà une autre trêve internationale et les joueurs sud-américains devront jouer trois matchs. Ils vont jouer le même jour que le match qu’on a contre Angers (le 15 octobre), soulignait l'entraîneur parisien. C’est de la folie. Et nous devons nous adapter, nous avons besoin de résultats mais nous allons aussi devoir gérer les joueurs, leur donner du repos pour les maintenir en forme et ne pas courir le risque de la moindre blessure. »



Dans ces conditions, l'Argentin a laissé Wijnaldum, Hakimi et Diallo sur le banc contre Lyon. Et n'a surtout pris aucun risque avec Lionel Messi, qu'il voyait « se toucher le genou après une frappe. Avec les informations que l'on avait, on a décidé de faire ce changement », indiquait-il mardi face à la presse pour expliquer un changement qui vu sous cette angle paraissait tout à fait logique.



Avant le déplacement à Metz, le technicien détaillait les critères qui l'amenaient à laisser au repos certains de ses éléments. « Le calendrier est important. Nous faisons un travail collectif entre le service technique, le département performance et le staff pour savoir de manière individuelle comment est le joueur. »



Dans ce contexte chargé, il y a fort à penser que Pochettino pourrait faire souffler quelques éléments à Metz ou contre Montpellier samedi au Parc. Le tout à moins d'une semaine de la réception de Manchester City. Avec 35 joueurs dans son effectif, il en a en tout cas les moyens.