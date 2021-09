Metz-PSG : Lionel Messi absent du groupe de Pochettino

Comme annoncé par Mauricio Pochettino, mardi, Lionel Messi ne fait pas partie du groupe retenu pour le déplacement à Metz, ce mercredi.

Sa sortie lors du choc contre l’Olympique Lyonnais en avait surpris plus d’un et il n’avait pas fallu bien longtemps pour affirmer que la relation entre Lionel Messi et Mauricio Pochettino était déjà tendue, après seulement quelques semaines de collaboration.

Seulement, les mauvaises langues avaient dû rapidement revoir leur position puisque l’entraîneur argentin avait désamorcé la bombe, seulement quelques minutes après le coup de sifflet final contre l’OL. S’il avait fait sortir Messi, c’est avant tout par précaution, après avoir suspecté une douleur au genou chez la Pulga.

L’absence du sextuple Ballon d’Or à l’entraînement lundi n’a fait qu’accentuer cette possible blessure et Pochettino y a apporté un dernier élément de réponse, mardi à la veille du match contre Metz. L’ancien coach des Spurs et le club avaient annoncé le forfait de Messi pour ce déplacement.

"Lionel Messi, suite au coup reçu sur son genou gauche, a passé une IRM ce matin qui confirme les signes de contusion osseuse, un nouveau point sera effectué dans 48 heures", pouvait-on lire dans le communiqué médical du PSG.

"Comme tout le monde nous avons observé ce qu'il s'est passé quand on est sur le côté du terrain on voit beaucoup de choses, on avait vu qu'il se touchait le genou et après une frappe aussi on a vu qu'il se touchait", avait déclaré le coach parisien.

Sans surprise, Lionel Messi ne fait donc pas partie du groupe retenu par Pochettino et dévoilé ce mercredi matin. Si Marco Verratti et Sergio Ramos continuent de s’entraîner à part et continuent leurs efforts pour être sur le chemin du retour, aucune autre absence notable n’est à déplorer.

Finalement, c’est bien la composition que choisira Pochettino pour affronter Metz qui devrait réserver le plus de surprises. Avec des matches tous les trois jours et la perspective du match de Ligue des Champions contre Manchester City, la semaine prochaine, l’Argentin devrait faire tourner son effectif.