Comment regarder Metz-Boulogne avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Ouvrez son site web ou son application de streaming officielle.

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Présentation du match

Ligue 2 - Journée 13 20 nov. 2026 - 14:00 Stade Saint Symphorien

Metz reçoit Boulogne au stade Saint-Symphorien pour une rencontre de Ligue 2 qui revêt une réelle importance pour les deux équipes dans la seconde moitié du classement.

Le Metz de Gregory Proment aborde ce match sur une série de résultats contrastés. L’équipe s’est imposée à Montpellier lors de sa dernière sortie en championnat, mais sa défaite face à Kellermann en Coupe de France, quelques jours plus tard, a quelque peu terni ce succès.

Septième de Ligue 2, Metz possède suffisamment de qualités pour viser la première moitié du classement, mais manque de régularité. Ses victoires contre Sochaux et Montpellier côtoient une lourde défaite 3-1 à Pau dans ses résultats récents. Cette équipe peut faire mal à ses adversaires, sans encore y parvenir régulièrement.

Boulogne, entraîné par Fabien Dagneaux, se déplace à Metz après avoir également été éliminé de la Coupe de France le week-end dernier, par Saint-Ouen-l’Aumône. En championnat, l’équipe avait toutefois montré de belles promesses en battant Annecy FC 3-0 lors de la journée précédant ce tour de coupe.

Douzième de Ligue 2, Boulogne compte cinq places et quelques points de retard sur son hôte. Un résultat positif lui permettrait de réduire cet écart et de donner un véritable élan à l’équipe de Dagneaux à l’approche de la période hivernale.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre cette rencontre de Ligue 2.

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