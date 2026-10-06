Le journaliste britannique Piers Morgan a révélé de nouveaux détails sur la crise qui a éclaté entre Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, affirmant que le différend n'était pas lié au souhait du capitaine de l'équipe de s'assurer une place de titulaire, mais plutôt à ce qu'il a qualifié de « respect des promesses » et du pacte conclu entre les deux parties.

Morgan a expliqué que Jesus s'était mis d'accord avec Ronaldo pour qu'il participe aux deux premiers matches, avec la garantie de disputer l'intégralité du premier, ce qui a conduit le joueur à poursuivre sa carrière internationale, avant que le sélectionneur ne le remplace à la 67e minute face au pays de Galles, malgré l'accord préalable, selon le récit de Morgan.

Il a ajouté que Jesus avait présenté ses excuses à Ronaldo et au président de la Fédération portugaise après le match, et promis d'expliquer ce qui s'était passé, mais que les choses se sont davantage compliquées après que la version concernant le plan de participation du joueur aux matches suivants a changé.

Selon Morgan, Jesus a demandé par la suite à Ronaldo de jouer pendant 30 minutes face à la Norvège, ce que le joueur a accepté. Il a effectué son échauffement pendant environ 25 minutes, mais n'est finalement pas entré sur le terrain, ce que Ronaldo a considéré comme un « manque de respect » et un reniement de la promesse.

Morgan a déclaré que Ronaldo « ne réclame pas d'être un titulaire indiscutable ou de jouer 90 minutes à chaque match », ajoutant que la question, pour la star du Portugal, concerne le respect de ce qui avait été convenu au préalable.

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Morgan a ajouté que Ronaldo, après avoir eu le sentiment que l'accord n'était pas respecté, leur a demandé de partir et s'en est allé, tandis que Jesus a continué d'apparaître en conférence de presse avec des déclarations qui, selon le récit de Morgan, contredisaient ce qui avait été convenu en coulisses.

Le journaliste britannique a poursuivi ses attaques sur la manière dont Jesus a géré la situation, estimant que le sélectionneur cherchait à affirmer son autorité aux dépens de Ronaldo, soulignant que ce dernier considère que son parcours et ses accomplissements avec la sélection lui confèrent un statut particulier au sein de l'équipe.

Morgan a cité la finale de la Ligue des nations de l'UEFA de l'an dernier, s'interrogeant : « Qui a marqué en finale ? Ronaldo », avant de refuser, de son point de vue, de minimiser l'importance du joueur ou d'affirmer que la sélection est meilleure en son absence.

Morgan a conclu ses propos en évoquant les adieux attendus de Lionel Messi avec l'Argentine, estimant que Ronaldo mérite lui aussi des adieux dignes de son parcours avec le Portugal, affirmant que le différend avec Jesus ne devrait pas occulter l'importance de l'hommage dont pourrait bénéficier le capitaine de l'équipe au terme de sa carrière internationale.