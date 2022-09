"Mettez-le sur le banc !" - Sadio Mané reçoit un avertissement d'un ancien du Bayern Munich

L'ancien de Liverpool a déclaré que Mané n'avait pas l'air heureux et qu'il était isolé au Bayern, alors que l'attaquant semble en difficulté.

Dur retour à la réalité pour Sadio Mané. L'international sénégalais a quitté Liverpool après six ans à Anfield pour rejoindre les géants allemands du Bayern Munich cet été. L'ancien attaquant star des Reds a connu des débuts de rêve en Bavière. Sadio Mané a rapidement ouvert son compteur but et a remporté la Supercoupe d'Allemagne.

"Mané n'est pas intégré"

L'international sénégalais a ensuite vu son équipe réalisé un très bon début de saison en championnat dans lequel il a eu son importance. Au total, Sadio Mané a marqué cinq buts en 10 matchs avec le Bayern Munich. Néanmoins, l'attaquant sénégalais a connu un coup d'arrêt ces dernières semaines puisqu'il n'a pas trouvé le chemin des filets lors de ses quatre derniers matchs.

La différence entre le Barça et le Bayern exposée

L'ex-star de Liverpool, Hamann, estime qu'il a du mal à s'intégrer pleinement en Bavière. Dans une interview accordée à GMX, l'ancien milieu de terrain formé au Bayern Munich considère que Sadio Mané n'est pas à l'aise dans l'axe de l'attaque et peine à s'adapter au jeu de sa nouvelle équipe : "Il n'est pas intégré. Je l'ai vu à Liverpool où il jouait dans l'axe".

"Sur le côté, il y a déjà trois grands joueurs"

"Ce n'est pas sa position. Maintenant, il a aussi cette position au FC Bayern. Il est à son meilleur niveau quand il vient de l'extérieur. Il ne m'a pas l'air heureux. D'autres joueurs comme Leroy Sane, Jamal Musiala ou Lucas Hernandez, qui est actuellement blessé, ont tous des performances exceptionnelles. Personne ne parle de Mané en ce moment. Il semble isolé et participe à peine au jeu. Le FC Bayern doit reprendre le contrôle de la situation", a ajouté Hamann.

Une révolution à venir au Bayern ?

Sadio Mané a joué en position de numéro neuf pendant son séjour en Allemagne et Hamann pense qu'il doit être mis sur le banc de touche, si ses difficultés continuent. Il a déclaré : "Je pense que Mané devrait être mis sur le banc s'il continue à jouer aussi peu bien dans le jeu du Bayern. Vous pourriez bien sûr mettre Mané sur le côté. Il y serait mieux. Cependant, ils ont déjà trois grands joueurs là-bas avec Musiala, Sane et Coman."

Le Bayern Munich se rendra ensuite à Augsbourg, où il s'est incliné 2-1 la saison dernière. Sadio Mané espère pouvoir aider son équipe à éviter le même sort cette fois-ci, tout en tentant de retrouver de l'efficacité et mettre fin à sa période de disette. Après un début en fanfare, Sadio Mané connaît une petite crise de confiance à laquelle il va devoir mettre fin rapidement.