Mesut Ozil s'engage officiellement avec Fenerbahçe

Le champion du monde allemand rejoint le club qu'il soutenait lorsqu'il était enfant après huit saisons du côté d'Arsenal.

Mesut Ozil a signé pour Fenerbahçe dans le cadre d'un transfert gratuit pour clore son séjour de huit ans à . Nous avions annoncé la semaine dernière qu'Ozil avait reçu l'autorisation de se rendre à Istanbul pour y subir un examen médical avec le club stambouliote.

Les Gunners ont accepté de mettre fin au contrat de 350 000 livres sterling par semaine du milieu de terrain à l'Emirates Stadium six mois plus tôt que prévu, et il a maintenant terminé son transfert dans le club qu'il supportait quand il était enfant.

Le club de D.C. United avait également été fortement évoqué dans la course à la signature de l'Allemand, mais il a finalement décidé que Fenerbahçe était le bon endroit pour poursuivre sa carrière, les géants turcs confirmant son arrivée dimanche.

Ozil pourrait faire ses débuts à Fenerbahçe lors d'un match de Super Lig face à Sivasspor, jeudi, mais si ce match a lieu trop tôt, il sera probablement opposé à Kayserispor quatre jours plus tard.

Le joueur de 32 ans sera chargé d'aider l'équipe d'Erol Bulut à remporter son premier titre depuis 2013-14, avec seulement trois points de retard sur le leader actuel du championnat, .

Geçmiş ve Gelecek 💛💙 || Past & Future 💛💙 pic.twitter.com/c4BgWmLjrd

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 18, 2021

Il pourrait bien avoir besoin de temps pour s'installer dans son nouvel environnement et redécouvrir sa meilleure forme, après avoir passé la majeure partie de ses onze mois sur la touche dans le nord de Londres.

Mikel Arteta a choisi de ne pas inclure Ozil dans ses plans après le retour d'Arsenal dans la compétition en juin dernier, et il n'a pas fait une seule apparition en équipe première dans la première moitié de la saison.

L'ancien international allemand a exprimé publiquement sa frustration après avoir été exclu des équipes de et d'Europa League d'Arteta en octobre, en écrivant sur Twitter et Instagram : "Comme je viens de le découvrir, la loyauté est difficile à obtenir de nos jours.

"J'ai toujours essayé de rester positif d'une semaine à l'autre, en pensant qu'il y a peut-être une chance de revenir bientôt dans l'équipe. C'est pourquoi j'ai gardé le silence.

"Avant la pause liée au coronavirus, j'étais très heureux du développement sous la direction de notre nouvel entraîneur, Mikel Arteta. Nous avons été sur une voie positive et je dirais que mes performances étaient d'un très bon niveau.

"Mais ensuite, les choses ont changé, à nouveau, et je n'ai plus eu le droit de jouer au football pour Arsenal. Que puis-je dire d'autre ?"

Lundi, avant que le transfert ne soit confirmé, Ozil s'est à nouveau lancé dans une publication sur les réseaux sociaux, en postant sur Twitter une photo de lui tenant la main de son cadet, à la fois vêtu de kits de Fenerbahçe et portant la légende "Passé et futur".

Malgré une fin de carrière frustrante avec les Gunners, Ozil quitte l'Emirates avec un héritage incertain après avoir tout de même joué un rôle clé dans leur course à trois triomphes en sous la direction d'Arsène Wenger, avant celle remportée la saison dernière.