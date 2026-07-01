Dans l’ombre de la Coupe du monde, le dispositif de surveillance des réseaux sociaux de la FIFA a détecté une hausse alarmante des discours de haine durant la phase de groupes.

Les outils de modération de la FIFA ont repéré, selon un rapport officiel de l’instance, près de 89 000 publications et commentaires injurieux sur diverses plateformes. dont plus d’un dixième (11 %) étaient ouvertement racistes, faisant du racisme la principale forme de propos malveillants.

La FIFA souligne que ce total n’est pas un simple instantané : il marque une hausse de 3 % par rapport aux données de la Coupe du monde 2022 au Qatar, confirmant la progression continue du racisme en ligne et son impact sur la sécurité et la santé mentale des joueurs.

Sur les six millions de publications et commentaires analysés automatiquement, 225 000 ont fait l’objet d’une enquête approfondie. Au final, plus de 89 000 contenus offensants ont été supprimés et 181 000 commentaires haineux ont été masqués de manière préventive dans le cadre des processus de modération et de protection.

Au-delà de la suppression et du masquage, la FIFA a repéré près d’un millier de comptes suspects pour approfondir l’enquête sur leurs auteurs. Surtout, son système avancé de modération collecte et archive des preuves numériques destinées aux forces de l’ordre.

Dans un geste marquant une escalade, le service de protection a confirmé avoir identifié plus de 100 cas répondant aux conditions et critères juridiques requis, qui seront officiellement transmis aux autorités judiciaires compétentes en vue d’engager des poursuites contre leurs auteurs, envoyant ainsi un message clair : l’espace numérique n’est pas une zone de non-droit où rien n’est sanctionné.