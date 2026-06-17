Messi : « Voilà pourquoi j'ai pleuré après mon but contre l'Algérie »

Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, a affiché sa satisfaction après avoir inscrit un « hat-trick » qui a permis aux Albicelestes de dominer l’Algérie lors de leur entrée en lice dans la Coupe du monde 2026. Il est également revenu sur l’image qui a marqué les esprits : ses larmes.

Doubleur de la Coupe du monde 2022, il a frappé fort dès l’entame de cette édition en signant un triplé qui lui ouvre les portes du classement des buteurs et lui vaut le titre d’homme du match.

La « Pulce » a ainsi égalé le record de l’Allemand Miroslav Klose en tant que meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, avec 16 unités au compteur.

« Je veux fêter cela avec ma famille, mes coéquipiers en sélection et bien sûr avec les supporters », a-t-il confié à la chaîne « beIN Sports » après la rencontre.

Il a ajouté : « C’est un beau moment que de débuter la Coupe du monde de cette manière, nous avons remporté une victoire très importante aujourd’hui. »

Interrogé sur son état de forme pour cette sixième Coupe du monde, il a répondu : « Je me sens bien, et il était crucial de gagner aujourd’hui. La première mi-temps a été compliquée, mais nous avons su nous adapter en seconde période. »

Il a également adressé un message aux supporters : « Je tiens à les remercier, car ils ont prouvé que l’Argentine vit une véritable folie footballistique. Merci pour tout ce qu’ils ont apporté et ce que nous avons ressenti, aujourd’hui comme lors de la Coupe du monde 2022. Je pense qu’ils savourent ces victoires autant que nous. »

Dans d’autres déclarations rapportées par le journaliste italien Fabrizio Romano sur son compte « X », Messi est revenu sur l’instant où il a fondu en larmes en célébrant son premier but contre l’Algérie.

« Oui, j’ai pleuré après le premier but… mais cela n’avait rien à voir avec le football. »

Le capitaine de l’Albiceleste a alors expliqué : « J’ai traversé quelques jours difficiles, mais je suis reconnaissant envers tous les membres de la délégation et mes coéquipiers, car ils ont toujours été à mes côtés et m’ont apporté beaucoup de force et de soutien. »