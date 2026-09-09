Alors que les supporters de l'Argentine attendaient l'annonce de la prolongation du contrat de l'entraîneur champion Lionel Scaloni, la retraite de Lionel Messi est venue déclencher une crise inattendue au sein de la Fédération nationale de football, mettant en jeu l'avenir du sélectionneur sacré champion du monde, malgré l'expiration de son contrat en décembre prochain.

Une déclaration choc après la finale

Scaloni avait fait éclater la polémique il y a près de deux mois, après la défaite de son équipe face à l'Espagne 1-0 en finale de la Coupe du monde, en déclarant : « Je respecterai les clauses de mon contrat, et ensuite nous verrons ce qui se passera. » Des propos qui ont ouvert la porte aux spéculations sur son départ.

Malgré ces déclarations tranchées, la Fédération argentine, présidée par Claudio Tapia, reste optimiste et estime qu'il existe une chance de le conserver. Le sélectionneur connaît le désir de la Fédération de le voir poursuivre, mais sa position actuelle est de laisser les choses se stabiliser, car ils considèrent qu'il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps depuis le 19 juillet.

Le facteur Messi décisif

Il est vrai que l'annonce de la retraite de Messi influe directement sur la décision de Scaloni, mais le facteur décisif quant à sa poursuite ou non reste son ressenti vis-à-vis du travail et du nouveau projet qui verra le jour.

Des proches de la sélection estiment, selon « tyc sports », que « l'ère Scaloni », telle que nous la connaissons — la meilleure équipe de son époque —, s'est achevée à New York ; car sans Messi, Scaloni perdra l'âme de l'équipe et son leadership.

La sélection nationale occupait la première place du classement mondial grâce à la présence de Messi dans ses rangs, et il ne faut pas l'oublier. Désormais, malgré les excellents joueurs dont dispose l'Argentine, l'équipe sera d'un niveau moindre.

Le nouveau projet a besoin d'un leader doté d'une grande force et d'une grande détermination, et Scaloni lui-même a besoin de cette énergie pour poursuivre.

Aucune négociation à ce jour

Selon le journal argentin, aucune négociation n'est en cours entre les deux parties à cet instant, il n'y a que de l'optimisme. Mais les responsables de la Fédération argentine sont conscients qu'ils doivent convaincre le sélectionneur vainqueur de la Coupe du monde, qui avait été tout à fait clair après la finale.

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