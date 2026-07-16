Messi s’emporte : « Personne ne nous a fait de cadeau… Que ceux qui le veulent s’énervent ! »

L’Argentin Lionel Messi, capitaine de l’Albiceleste, a livré un discours passionné après avoir guidé son équipe en finale de la Coupe du monde 2026, suite à une victoire 2-1 face à l’Angleterre mercredi dernier en demi-finale.

L’Albiceleste affrontera l’Espagne dimanche en finale, après la victoire des Ibériques 2-0 face à la France.

Messi et ses coéquipiers ont essuyé de vives critiques tout au long du tournoi, ainsi que des accusations persistantes selon lesquelles ils auraient bénéficié de faveurs de la part du Suisse Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), ce qui a déclenché la colère de la légende argentine après le match contre l’Angleterre, qu’il a commenté sur un ton très dur.

Un match spécial où la défaite n’était pas envisageable.

« Je suis très fier et heureux d’avoir offert une nouvelle joie au peuple argentin. C’était un match très spécial, et aucun d’entre nous ne voulait le perdre », a-t-il déclaré à la presse après la rencontre.

Il a ajouté : « Même si nous avions dit avant le match qu’il ne s’agissait que d’une rencontre de football, nous l’avons en réalité vécue comme une confrontation exceptionnelle, avec tout ce que cela signifie pour nous, et nous sommes très heureux d’avoir remporté cette victoire et d’avoir atteint à nouveau la finale de la Coupe du monde. »

Il conclut : « En réalité, ce qui s’est passé est incroyable. Le parcours de cette Coupe du monde est tout simplement formidable. Disputer une demi-finale de Coupe du monde contre l’Angleterre, avec tout ce que ce match représente pour nous, Argentins, était quelque chose de très spécial. »

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Il a souligné : « Comme je l’ai déjà dit, même s’il s’agit en fin de compte d’un match de football, aucun d’entre nous n’était prêt à perdre, compte tenu de toute la symbolique et de l’importance que revêtent pour nous les matchs contre l’Angleterre, sans pour autant confondre les choses, bien sûr. »

Nous sommes très heureux et fiers de notre performance, et de la manière dont nous avons arraché la victoire, car nous l’avons recherchée et nous nous sommes battus pour l’obtenir même après que le score se soit compliqué et qu’ils aient marqué contre nous. Nous avons joué intelligemment, nous avons fourni un effort considérable, et notre envie ainsi que notre esprit combatif se sont clairement manifestés. ce groupe a une nouvelle fois prouvé sa véritable valeur et ce dont il est capable dans les conditions et les situations les plus difficiles. »

Cette métamorphose a commencé dès la Copa América 2019.

Il a ajouté : « Tout ce que nous avons vécu est incroyable, difficile à imaginer ou à prévoir. Je pense que depuis la Copa América 2019, après notre défaite face au Brésil en demi-finale, un grand changement s’est opéré au sein de cette équipe. À partir de ce moment-là, cette génération a commencé à se souder et à se lancer pour réaliser toutes les prouesses qui ont suivi, et nous avons vécu ensemble des moments historiques inoubliables. »

Il conclut : « Au-delà des victoires et des titres, le plus beau reste le temps partagé au sein de ce groupe et l’esprit de compétition qui nous soude jour après jour. Après tant d’années en sélection, je savoure chaque instant avec fierté et bonheur, et je le répète : je suis infiniment reconnaissant. »

Un message percutant adressé aux sceptiques

Messi a ensuite ajouté : « Aujourd’hui, nous avons atteint l’objectif que nous poursuivions tous : la finale du tournoi. »

Et il a conclu : « Nous abordons cette finale en tant que champions du monde et meilleure équipe des quatre dernières années. Que ceux qui veulent s’indigner s’indignent, et que ceux qui veulent dire ce qu’ils veulent le disent : nous avons prouvé une nouvelle fois sur le terrain que personne ne nous fait de cadeau, que nous avons conquis notre place parmi les deux meilleures équipes du monde à juste titre et par nos propres mérites, et que notre présence en finale pour la deuxième fois en huit ans n’est ni un hasard ni une faveur. »