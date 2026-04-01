Messi s'attire la sympathie du monde du football grâce à ses larmes

À 38 ans, Lionel Messi, la star de l'Inter Miami, est toujours capable de jouer au football à un niveau élevé. Même si le temps a eu un impact sur sa condition physique dans certains domaines comme la vitesse, il reste le maître incontesté dans d'autres aspects tels que la technique et la vision du jeu.

Lors du match amical contre la Zambie (5-0), il a inscrit un but magnifique et en a offert un autre, démontrant ainsi que s'il participe à la Coupe du monde – une décision personnelle qu'il prendra dans les semaines à venir –, il est prêt à jouer un rôle central.

Le journal « Mundo Deportivo » a déclaré : « Ce qui a retenu l’attention lors de ce match au stade La Bombonera, ce n’était pas tant la performance footballistique en soi, mais plutôt l’aspect émotionnel. »

Elle a précisé : « Messi a été submergé par une vive émotion pendant l'hymne national, et cela s'est reproduit après le coup de sifflet final, où il a versé des larmes à ces deux moments... Tout porte à croire qu'il s'agissait de son dernier match sur le sol argentin avec la sélection nationale, et il ne fait aucun doute que d'innombrables souvenirs lui sont revenus à l'esprit. Le monde du football tout entier a été ému par les larmes du numéro 10 ».

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