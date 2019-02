Messi, Ronaldo, Neymar ... : Qui sont les joueurs les mieux payés d'Europe ?

Lionel Messi est en tête de la liste publiée par L'Equipe, largement devant Cristiano Ronaldo. Neymar et Mbappé sont les seuls joueurs de Ligue 1.

Le quotidien L'Equipe a publié sa mise à jour annuelle des plus gros salaires du football et ce n'est pas une surprise de voir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en haut de la liste.

Une liste constituée de joueurs de Premier League, Liga, Série A et Ligue 1, alors que la Bundesliga est le seul des cinq grands championnats européens à ne pas être représenté dans ce Top 10.

1. LIONEL MESSI (8.3 millions d'euros mensuels)

2. CRISTIANO RONALDO (4.7 millions d'euros mensuels)

3. ANTOINE GRIEZMANN (3.3 millions d'euros mensuels)

4. NEYMAR (3.1 millions d'euros mensuels)

5. LUIS SUÁREZ (2.9 millions d'euros mensuels)

6. GARETH BALE (2.5 millions d'euros mensuels)

7. PHILIPPE COUTINHO (2.3 millions d'euros mensuels)

8 - ALEXIS SÁNCHEZ (2.3 millions d'euros mensuels)

9. KYLIAN MBAPPE (1.7 millions d'euros mensuels)

10. MESUT OZIL (1.6 millions d'euros mensuels)