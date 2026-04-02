À l'approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, LEGO célèbre la magie du football en compagnie des stars du ballon rond : Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Vinícius Júnior. Pour permettre aux fans de se sentir au cœur de l'action, cette nouvelle gamme présente ces joueurs emblématiques réinventés sous forme de figurines LEGO, rendant ainsi hommage à la personnalité de chacun d'entre eux.

Elle comprend des sets à collectionner qui retracent leur parcours unique, leur style caractéristique et des clins d'œil cachés que les fans pourront découvrir. Des constructions cinématiques « Football Highlights » aux sets « Football Legend » à plus grande échelle de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, la collection invite les fans de tous âges à construire, exposer et célébrer leur amour du jeu chez eux.

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Les sets sont construits sur des socles en forme de lettres, reprenant les couleurs de l'équipe nationale de chaque joueur, leurs numéros de maillot et une plaque de collection, ainsi qu'une figurine LEGO du joueur pour donner vie à ce moment. Tous les joueurs ont commenté cette collaboration unique, Ronaldo déclarant : « Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'être transformé en set LEGO ! ».

Pour les fans qui souhaitent rendre hommage à CR7, ce set se présente sous la forme d’un socle sculptural en briques en forme de « R », arborant les couleurs du Portugal et le sigle emblématique CR7 de Ronaldo. À l’intérieur du modèle, les fans découvriront des clins d’œil détaillés retraçant le parcours de Ronaldo, ainsi qu’une figurine LEGO à son effigie et une plaque de collection.

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Mbappé a évoqué la manière dont son histoire est racontée à travers ce set : « Le football m’a appris à voir grand et à repousser sans cesse mes limites. Ce set LEGO raconte une partie de mon histoire, mais surtout, il capture l’énergie et la créativité qui rendent ce sport si spécial. » Vitesse, précision et style français prennent vie avec le set Mbappé, construit sur une élégante base en briques en forme de M arborant les couleurs nationales de la France et un numéro 10 bien visible, représentant son numéro de maillot.

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Le set Messi permet aux fans de recréer un moment de magie de Messi, construit sur une base en briques en forme de M arborant les couleurs nationales de l’Argentine et un « 10 » bien visible, correspondant au numéro de son maillot. Quant au set de Vini Jr., il est un véritable concentré d’énergie brésilienne, construit autour d’une base en briques en forme de V arborant les couleurs nationales du Brésil et le numéro 7 emblématique de Vini Jr. Le modèle comprend une figurine LEGO de Vini Jr. dans sa pose de buteur, une plaque de collection et des références à son parcours sur le terrain de football.

Plus tôt dans l'année, LEGO a sorti un superbe ensemble représentant le trophée de la Coupe du monde, avec notamment Roberto Carlos et Cafu représentés sur ce modèle aux finitions somptueuses.

La collection est désormais disponible en précommande en ligne sur LEGO.

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