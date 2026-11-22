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Soirée douce-amère pour Lionel Messi. Après avoir reçu le Soulier d’or de la MLS, l’Argentin s’est incliné à domicile avec son Inter Miami qui risque désormais l’élimination en play-offs. Et ce n’est pas tout : l’ancien joueur du FC Barcelone a également été impliqué dans une altercation sur le terrain avec un adversaire.

L’Inter Miami s’effondre à domicile et s’incline 3-0 face au Columbus Crew lors du premier match de cette série des play-offs de la Major League Soccer, disputée au meilleur des trois rencontres. L’équipe de l’ancien joueur de l’Inter Kily González devra désormais gagner son prochain match à l’extérieur pour éviter l’élimination et arracher une troisième rencontre décisive.

Avant le coup d’envoi, Messi a reçu le Soulier d’or. Pour la deuxième année consécutive, il a été le meilleur buteur de la saison régulière avec 26 buts, mais il n’a fait qu’effleurer le but à deux reprises pendant le match.

Autre fait marquant : un épisode de tension entre Messi et son adversaire Tapia. Après un duel près de la ligne de touche, l’attaquant chilien s’est interposé pour retarder la reprise du jeu, ce qui a mis la Pulga hors de lui. Énervé, Messi lui a lancé le ballon avec les mains et l’a touché au visage. Une échauffourée a alors éclaté, à laquelle l’arbitre a mis fin en infligeant un carton jaune à chacun des deux protagonistes.