Messi qualifie l'Argentine pour les huitièmes de finale et devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde

L'Argentine s'est qualifiée lundi pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 grâce à sa victoire contre l'Autriche. Le champion du monde en titre s’est imposé 2-0 à Dallas grâce à deux buts historiques de Lionel Messi, qui devient ainsi le seul détenteur du record de meilleur buteur de tous les temps en Coupe du monde. L’Argentin, qui a manqué un penalty en première période, porte désormais son total à dix-huit buts dans l’épreuve.

Dès les premières minutes, tout a tourné autour de Messi. Après seulement trois minutes, l’Argentine a réclamé un penalty après la chute de Lautaro Martínez dans la surface de réparation. L’arbitre a d’abord laissé le jeu se poursuivre, mais, après une longue consultation de la VAR, il a finalement désigné le point de penalty.

L’occasion était idéale pour le joueur de 38 ans d’entrer encore un peu plus dans l’histoire. Il s’est donc présenté devant le ballon, mais a expédié sa tentative bien à côté du cadre d’Alexander Schlager, visiblement perturbé par la longue hésitation du gardien autrichien.

L’Argentine a maintenu sa domination. Messi a ensuite frappé du gauche, contraint à une parade, puis a tenté sa chance à nouveau peu après la demi-heure de jeu. L’Autriche a tenu bon et semblait pouvoir atteindre la mi-temps sans encaisser.

Le verrou a fini par sauter à la 38^e minute : Facundo Medina a centré depuis la gauche, Thiago Almada a laissé intelligemment passer le ballon, et Messi, lancé à l’entrée de la surface, a ouvert le score d’une frappe pied gauche : 1-0. Il s’agissait de son dix-septième but en Coupe du monde, suffisant pour dépasser l’Allemand Klose et prendre seul la tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition.

Juste avant la mi-temps, Lautaro Martínez a pourtant évité la sanction après un coup de pied dangereux sur Konrad Laimer ; l’arbitre n’a pas vu l’action et le VAR n’est pas intervenu, épargnant ainsi un carton à l’attaquant argentin.

Après la pause, l’équipe de Lionel Scaloni a géré le rythme. Nicolás Otamendi a remplacé l’arrière Cristian Romero, touché, tandis que l’Autriche tentait de réagir. Le plus dangereux des remplaçants fut l’ancien avant-centre du FC Twente, Marko Arnautovic, entré à la 68e minute.

Entre-temps, Messi est resté menaçant : sa tentative à la 65^e minute a frôlé le cadre, contraignant Schlager à une intervention décisive. L’Autriche a certes affiché de meilleures intentions offensives après ses remplacements, mais la défense argentine n’a jamais été réellement mise en danger.

Le match s’est finalement joué dans les dernières minutes du temps additionnel. Le remplaçant Julián Álvarez a vu sa frappe repoussée par Schlager, mais Leandro Paredes a relancé l’action. Le milieu de terrain a servi Messi, qui, grâce à son caractère et à sa grande ténacité, a fini par marquer sur sa deuxième tentative, scellant le score final à 2-0.

Avec six points en deux matchs, l’Argentine valide son billet pour le deuxième tour, tandis que l’Autriche, avec trois unités, n’est pas encore qualifiée.