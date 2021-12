Messi, prolongation, capitanat… Marquinhos balaie l’actualité du PSG

Sous la neige stéphanoise, dimanche, le salut est encore venu de lui. Non pas Kylian Mbappé, Lionel Messi ou Neymar mais bien Marquinhos. Capitaine émérite du PSG depuis deux saisons, le défenseur brésilien s’est offert un doublé contre les Verts.

Ce n’est pas de ce côté du terrain qu’il est attendu mais avec trois buts sur les trois derniers matches du club parisien, Marquinhos prouve qu’il peut apporter offensivement en plus d’être le véritable patron de cette équipe.

A Paris, les supporters l’ont bien compris et celui qui est arrivé dans la capitale français à seulement 19 ans est rapidement devenu le chouchou du Parc des Princes. Après huit saisons au PSG, Marquinhos a gravi les échelons un à un, au point d’en devenir le capitaine malgré les stars présentes autour de lui.

"Le chouchou ? Pour les efforts je pense, explique Marquinhos dans le podcast « Hors Terrain » à retrouver sur Amazon Music. Je transmets le respect que j’ai pour le club, et les supporters le voient. Je comprends à quel point le club est important pour les supporters, je me mets à leur place, j’essaie d’apporter sur le terrain, d’être à fond, que les supporters soient fiers de m’avoir dans leur équipe."

Prolongation en vue pour Marquinhos ?

Malgré son jeune âge encore (27 ans), il n’hésite pas à haranguer ses coéquipiers sur le terrain qu’ils soient vainqueur d’une Coupe du Monde ou multiple Ballon d’Or.

"Avec Ney, j’ai plus de libertés, on parle de choses. Avec Messi, on a un lien différent mais c’est une personne que j’adore, encore plus depuis que je le vois tous les jours. Je tente d’être un exemple par la parole mais aussi par les actes, un capitaine doit être le premier à montrer l’exemple en match, dans la motivation, dans l’énergie, dans le discours et les décisions."

Véritable âme de ce PSG depuis deux saisons, Marquinhos a souvent attiré les regards des autres clubs européens, comme Chelsea durant l’été dernier. Mais pour le Brésilien, pas question de quitter le navire parisien, lui qui a un contrat jusqu’en 2024. Finir sa carrière au PSG fait clairement partie de ses plans.

"Oui pourquoi pas, répond-il, lui qui aurait entamé des discussions pour prolonger. Même si on sait comment est le foot… Tu peux avoir envie de rester mais parfois ce n’est pas possible. Il faut être bon déjà, rester au très haut niveau, c’est ce que je vais essayer de faire pour avoir la possibilité de rester dans ce club."