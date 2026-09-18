Messi pousse Walid Al-Farraj à s'en prendre aux stars de la sélection saoudienne

Le journaliste Walid Al-Faraj a ouvert un dossier épineux concernant l'équipe nationale saoudienne, après avoir évoqué le nom de la star argentine Lionel Messi pour parler de l'écart qu'il perçoit entre l'Argentine et la sélection saoudienne, dans un contexte de polémique traversé par cette dernière après ses derniers résultats.

Les propos d'Al-Faraj ont été tenus dans l'émission « Rotana Sport avec Walid », au moment où l'équipe nationale saoudienne s'apprête à disputer la Coupe du Golfe, avec la volonté de retrouver la confiance et de redorer son image après une prestation décevante lors de la dernière Coupe du monde.

Al-Faraj : nous n'avons pas de joueur comme Messi

Walid Al-Faraj a déclaré : « Nous n'avons pas de joueur comme Lionel Messi capable de porter l'équipe sur ses épaules », en référence à l'absence d'un joueur en mesure de faire la différence à lui seul et de guider la sélection dans les moments difficiles.

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Al-Faraj estime que le problème ne concerne pas uniquement les qualités techniques, mais s'étend aussi à l'aspect de leadership, considérant que l'équipe nationale saoudienne ne dispose pas actuellement d'une star jouissant du même statut et de la même influence que Messi avec la sélection argentine.

Il a ajouté : « Que ce soit sur le plan technique, nous n'avons pas de joueur comme Messi, ou sur l'aspect du leadership, tout le monde aime la star argentine et joue pour elle, et nous n'avons personne comme lui. »

Messi au cœur de la comparaison d'Al-Faraj

Al-Faraj a utilisé l'expérience de Messi avec l'Argentine comme point de départ pour évoquer les besoins de l'équipe nationale saoudienne, d'autant que la star argentine est devenue au fil des dernières années l'un des éléments les plus importants de la sélection de son pays, non seulement en raison de ce qu'il apporte balle au pied, mais aussi de son influence sur ses coéquipiers et de sa personnalité sur le terrain.

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Les déclarations d'Al-Faraj interviennent dans un contexte d'interrogations persistantes sur la capacité des stars de l'équipe nationale saoudienne à assumer les responsabilités de la prochaine étape, d'autant que la sélection saoudienne a besoin de retrouver sa présence et d'obtenir des résultats qui donnent au public une nouvelle raison d'être optimiste.

Et si les problèmes de l'équipe nationale saoudienne ne peuvent être réduits à l'absence d'un seul joueur, les propos d'Al-Faraj mettent en lumière l'importance de disposer d'éléments capables d'assumer leurs responsabilités et de faire la différence, tant sur le plan technique que sur celui du leadership, lors des matchs où la sélection se trouve sous pression.