Messi, Pochettino et les réactions après PSG - Nantes (3-1)

Le PSG a confirmé sa belle série au Parc des Princes en prenant le meilleur sur Nantes ce samedi (3-1). Les Franciliens ont dû cravacher dur mais la réussite a fini par leur sourire. Et Lionel Messi est parvenu à débloquer son compteur dans ce championnat. Au coup de sifflet final, l’Argentin a fait part de sa satisfaction. Ses coéquipiers se sont aussi dit contents après avoir empoché leur 12e succès en 14 matches.

Lionel Messi (attaquant du PSG sur Amazon Prime) : « Je suis content. On a eu beaucoup d’occasions, mais leur gardien a fait de bonnes interventions. Mais on n’a pas eu peur et on a fini par gagner. Je suis heureux de marquer ce premier but, au Parc des Princes, devant le public. Même si j’avais déjà marqué en Ligue des Champions, j’attendais de marquer en championnat ».

Mauricio Pochettino (entraineur du PSG sur Amazon Prime) : « Le but de Messi ? Oui, c’était très important. On aurait dû marquer beaucoup plus de buts. Mais ce genre de matches c’est toujours ouvert et quand c’est comme ça quelque chose peut se passer. Là c’était le rouge de Keylor Navas. Mais l’équipe a une fois de plus montré son caractère et c’était très bien (...) Le temps c’est important pour créer des liens entre les joueurs et commencer à se sentir à l’aise sur le terrain. Ce n’est pas évident parce que parfois on doit se justifier, mais vous savez que la compétition est différente de l’entrainement et pour se trouver il faut du temps. Mais là, cela nous permet de nous sentir heureux. Sergio Ramos présent contre City ? Je ne sais pas. Son évolution est très importante. Une chose d’être à l’entrainement, et ce n’en est une autre d’être compétitif. Mais il est dans un bon état d’esprit. Mais, s’il vous plait, ne sur interprétez pas trop. On ne doit pas trop forcer avec lui. Il faut que ça se fasse petit à petit. City ? Oui, on est prêt et c’est un défi toujours important de jouer contre eux et contre un superbe staff ».

Achraf Hakimi (défenseur du PSG sur Amazon Prime) : La victoire a été difficile oui. Mais on a rapidement mené, mais c’est vrai que Nantes était difficile à manœuvrer. Quand Keylor a été expulsé, ils ont égalisé mais on savait qu’on pouvait aller au bout et s’imposer. Baisse d’intensité après l’heure du jeu ? Notre objectif était d’assurer le résultat. On était en contrôle et avec la possession. Malgré l’expulsion, on a senti qu’on était au-dessus et on n’était pas inquiets. Le but de Messi ? Je suis très content pour lui et pour nous car il est très important et j’espère qu’il va nous aider à gagner des titres ».

Antoine Kombouaré (entraineur de Nantes sur Amazon Prime) : « C’est un match de laisse qui laisse un espèce de gout amer. Y a beaucoup de frustration, même si en 1e période on a souffert. Mais le fait de rester à 0-1 nous a permis de garder confiance. Et puis, on revient logiquement au score. On espérait obtenir un point et pourquoi ne pas aller chercher plus. Et puis finalement on a été punis face à ces grands joueurs. Puni par notre inexpérience, notre naïveté et nos maladresses techniques. Je suis à la fois en colère contre mes joueurs et aussi fier de ce qu’ils ont montré car on n’a pas lâché et on est restés costauds. Mais le grand regret c’est que quand vous tenez quelque chose, il ne faut pas lâcher ».

Randal Kolo Muani (milieu de terrain de Nantes sur Amazon Prime) : « On a essayé de les contrer avec un bloc bas, mais avec des joueurs avec autant de qualités c’était difficile. On a essayé de tenir jusqu’à la mi-temps, en ne prenant qu’un but. Après le rouge, on s’est lâché mais ça n’a pas suffi. On sort un peu dégouté de ce match. Content de ma performance, mais collectivement je suis déçu un peu du résultat. »