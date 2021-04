Messi, Pedri n'en revient toujours pas

Pedri est devenu un habitué de l'équipe première aux côtés de Lionel Messi à Barcelone, mais regarder le capitaine à l'entraînement est toujours une e

La star montante de Barcelone, Pedri, admet qu'il est toujours choqué par certaines des choses que Lionel Messi peut faire à l'entraînement.

Le milieu de terrain s'est imposé comme un élément clé des plans de Ronald Koeman lors de sa première saison au Camp Nou après son arrivée de Las Palmas.

Le joueur de 18 ans a joué 43 fois dans toutes les compétitions, plus que tout autre joueur du Barça en 2020-2021, marquant trois buts et fournissant six passes décisives.

Pedri a créé 50 occasions de but dans ces matchs, un décompte amélioré par seulement quatre coéquipiers, avec Messi un remarquable 31 dégagement au sommet sur 101. Messi a été directement impliqué dans 40 buts cette saison, le quatrième meilleur décompte parmi les joueurs des cinq meilleures ligues européennes, mais sa meilleure forme est venue depuis le début de l'année: la star argentine a marqué ou fourni une passe décisive à chacun de ses 14 derniers matchs de Liga.

Cette forme a aidé le Barça à profiter d'une série de 18 matchs sans défaite en Liga, la plus longue séquence actuelle de ce genre dans les cinq meilleures ligues européennes, ce qui les place en position idéale avant le Clasico de dimanche.

Pour Pedri, s'entraîner aux côtés du capitaine du Barca reste une expérience à savourer. "Je l'ai dit à maintes reprises, quand j'étais jeune, j'ai soutenu le Barça, et je rêvais de faire ce que je fais maintenant", a-t-il déclaré,dans des propos accordés à LaLiga World.

«J'essaie juste d'oublier que je joue aux côtés de Leo, ou [Sergio] Busquets, ou de n'importe lequel des autres joueurs incroyables de cette équipe. J'essaie juste d'oublier tout cela et j'imagine que je joue dans le terrain de jeu à la maison. Cela m'aide vraiment à m'amuser davantage."

"C'est vraiment incroyable, mais bien que vous ayez vu Leo Messi à la télé et en direct, il vous assomme toujours avec ce qu'il fait lors des séances d'entraînement. J'apprécie chaque jour avec lui et j'essaie d'apprendre autant que je peux de lui."