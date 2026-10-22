À 24 heures de se présenter devant le roi et la reine d'Espagne pour recevoir la plus haute distinction sportive, Lionel Messi a ouvert son cœur et révélé que le secret du Barça ne résidait pas dans les titres, mais dans le plaisir. Des mots en or prononcés par le gamin devenu une légende, en se remémorant un vestiaire qui ne se reproduira jamais.

La star argentine Lionel Messi, joueur de l'Inter Miami aux États-Unis, s'apprête à recevoir le prix Princesse des Asturies du sport pour l'année 2026, vendredi prochain dans la ville d'Oviedo, lors d'une cérémonie présidée par le roi et la reine d'Espagne.

Messi s'est remémoré, lors d'un entretien exclusif avec l'agence de presse espagnole « EFE » rapporté par « Mundo Deportivo », à Oviedo, ses jours de gloire avec le Barça, prononçant une phrase qui restera dans l'histoire : « Avec le Barça, nous avons tout gagné. Et la manière dont nous avons gagné ! Nous avons pris du plaisir à jouer. »

Il a ajouté : « Nous avons eu la chance de tout gagner, non seulement par la manière dont nous l'avons fait, mais aussi par la manière dont nous avons pris du plaisir à jouer, à gagner et à réaliser des exploits importants. Mais le plus important de tout, nous avons pris du plaisir aux entraînements quotidiens ; nous avons passé des moments formidables. »

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Messi a affirmé que cela avait été un grand honneur de partager le vestiaire avec des légendes comme Xavi, Iniesta et Puyol, « et bien d'autres encore ».

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Que représente le Barça pour Messi ?

Messi, qui a joué pour le Paris Saint-Germain avant son transfert aux États-Unis, a reconnu qu'il « est difficile de résumer en quelques mots ce que représente le FC Barcelone pour lui », car il fait partie intégrante de sa vie et c'est son club de cœur.

Il a poursuivi : « J'ai vécu de nombreux moments formidables au club et dans la ville, et c'est là que sont nés mes trois enfants. Il est donc naturel que je nourrisse une affection toute particulière pour la ville et pour le club. »

Après avoir remporté tous les titres avec le Barça, Messi a affirmé que la victoire en Coupe du monde avec l'Argentine au Qatar en 2022 avait été « l'apogée » de sa carrière, un exploit qui « était plus qu'un simple rêve ».

Il a considéré que ses buts lors de cette finale figuraient parmi ses buts les plus importants « en raison de leur importance, de leur moment et du match lui-même », aux côtés de ses buts en finales de la Ligue des champions et lors des Clasicos.

Le conseil de son père disparu

L'enfant de la ville de Rosario s'est également remémoré les conseils de son père disparu, Jorge, décédé en août dernier, affirmant qu'il « parlait sans cesse » avec lui et échangeait des idées après chaque séance d'entraînement ou chaque match.

Le conseil le plus important était : « Prendre le ballon et essayer, que cela réussisse ou non, ne pas s'en contenter, car il y a toujours une autre occasion. »

Comment veut-il qu'on se souvienne de lui ?

Interrogé sur l'image par laquelle il souhaite qu'on se souvienne de lui, la star argentine a déclaré : « Comme un grand sportif qui s'est toujours battu pour ses objectifs et ses rêves : parfois je réussissais, parfois non, mais je n'ai jamais cessé d'essayer de gagner tout ce qui se trouvait devant moi. »

Il a conclu ses propos en soulignant qu'« il y a de nombreuses personnes qui possèdent de nombreuses capacités mais qui restent à la traîne par manque d'occasions », exprimant son honneur de rejoindre la liste des lauréats du prix aux côtés de noms aussi prestigieux que Serena Williams, Rafael Nadal, les frères Gasol et Michael Schumacher.



