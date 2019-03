Messi ou Ronaldo à Miami ? Beckham ne dit pas non : "On ne sait jamais"

David Beckham n'a pas exclu une arrivée de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo à Miami dans le futur.

David Beckham sait qu'il ne sera pas facile de faire venir Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo pour l'Inter Miami, mais il ne renonce pas à essayer d'amener les meilleurs joueurs du monde dans sa franchise .



La franchise de Beckham à Miami commencera dans un peu moins d’un an et le club a encore beaucoup de travail à faire avant de commencer, y compris terminer un stade pour y jouer.



Plus important encore, Beckham et le groupe de propriété de Miami ont une équipe à construire.



Il n'y a pas de plus grandes stars au monde que Messi et Ronaldo, et même si Beckham ne voit aucun des deux joueurs baisser de niveau avant un certain temps, il a affirmé : "on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football . "



"Tout le monde a sa liste de souhaits - tout le monde en a!" a-t-il confié à un groupe de journalistes à Miami en parlant de la nomination de stars pour son équipe en MLS. "Mais si vous regardez la façon dont Leo et Cristiano jouent encore, même dans ce que vous pensez être le dernier stade de leur carrière, je ne vois pas de fin pour eux"



"Ils jouent à un tel niveau qu'il est difficile de les voir quitter les clubs dans lesquels ils se trouvent. Mais on verra. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le football."