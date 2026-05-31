Hernán Crespo, ancien attaquant de renom de la sélection argentine, a livré son analyse sur la comparaison entre les deux légendes du football argentin : l’actuel capitaine Lionel Messi et le défunt Diego Maradona.

Crespo, l’un des meilleurs attaquants de l’histoire de l’Albiceleste, a disputé 64 matchs internationaux et inscrit 35 buts.

Il a disputé trois Coupes du monde (1998, 2002, 2006) avec les Albicelestes, totalisant 8 matchs et 4 buts.

Interrogé sur le débat entre Messi et Maradona, Crespo a répondu : « Nous avons la chance d’être le seul pays à avoir pu profiter des deux plus grands joueurs de l’histoire. »

Dans un entretien accordé à Koora et à paraître prochainement, il a développé : « Diego était une passion pure et le héros de mon enfance. Quant à Leo, il incarne la perfection technique et la constance poussée à son paroxysme. »

L’ancien attaquant a conclu : « Je ne ressens pas le besoin de les comparer. En tant qu’Argentin, je me sens simplement reconnaissant d’avoir connu les deux. »

Maradona a mené l’Argentine au titre mondial en 1986, tandis que Messi a ramené le Tango sur le podium en 2022. « La Pulga » visera un nouveau sacre lorsqu’il mènera l’équipe lors de l’édition 2026, en juin prochain.

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