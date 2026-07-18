Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, a prévenu : son équipe cherchera à contenir la menace Lamine Yamal en finale de la Coupe du monde. Il a salué le potentiel « exceptionnel » de la pépite espagnole tout en espérant qu’il ne brillera pas le jour J.

Selon le quotidien espagnol Marca, les capitaines et les sélectionneurs des deux nations se sont retrouvés pour la photo officielle d’avant-match dans une ambiance à l’américaine.

Luis de la Fuente et Rodri ont fait leur entrée dans la salle au son de « Despechá » de Rosalía, tandis que Lionel Messi, Emiliano Martínez et Lionel Scaloni sont apparus sur les notes de « Matador » des Los Fabulosos Cadillacs.

La séance a été animée par Rio Ferdinand, Novak Djokovic, Kevin Durant et Tom Brady, avant que les protagonistes de l’événement ne prennent la parole.

Scaloni a déclaré : « Ce que nous, les Argentins, avons de mieux, c’est d’avoir grandi dans des conditions très difficiles tout en jouant au football. Nous ne pensions qu’au football, et nous devons donner tout ce que nous avons quand vient le moment de jouer, et faire ce que nous faisions quand nous étions petits et que nous jouions au ballon. »

Messi a ajouté : « Quand on joue, on ne pense pas à la pression, mais à donner le meilleur de soi-même. »

Interrogé sur Lamine Yamal, Messi a reconnu : « Lamine est un joueur capable de grandes choses. Il a une très grande carrière devant lui et l’occasion de réaliser quelque chose d’historique, mais j’espère que cela n’arrivera pas cette fois-ci. »

Il a conclu : « La vie est folle : après cette photo qui nous réunissait autrefois, nous nous retrouvons aujourd’hui en concurrence pour la Coupe du monde, et c’est incroyable. Je lui souhaite également beaucoup de succès avec Barcelone. Nous essaierons de l’empêcher de donner le meilleur de lui-même dimanche, même si cela s’annonce difficile. »