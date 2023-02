"Messi, Neymar et Mbappé doivent se déchirer pour l'équipe", le conseil d'Okocha au PSG pour battre le Bayern et remporter la Ligue des champions

Pour Jay-Jay Okocha, le sacre du PSG en Ligue des champions repose sur le rôle de ses trois stars : Mbappé, Messi et Neymar.

Jay-Jay Okocha a joué quatre saisons au PSG (1998-2002), le temps d'inscrire un but mémorable contre Bordeaux et de régaler le Parc des princes avec son célèbre dribble chaloupé.

Il a également joué plusieurs saisons en Bundesliga, à l'Eintracht Francfort, et avant le choc PSG-Bayern Munich, en Ligue des champions, le Nigérian s'est longuement confié à nos confrères allemands de Wettfreunde.

Okocha est optimiste pour le PSG

Interrogé sur les chances du PSG de gagner un jour la Ligue des champions, Okocha se montre optimiste : « Est-ce qu'ils vont la gagner ? Oui, absolument. Ce n'est qu'une question de temps. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont gagner la Ligue des champions. La seule question est de savoir quand cela arrivera, quand l'équipe sera prête. Je mets beaucoup de pression sur l'équipe en leur disant qu'ils doivent gagner la Ligue des champions mais j'ai joué au PSG et je suis un grand fan du club. C'est le seul trophée qui manque à ce club. »

Pour gagner la Ligue des champions, Okocha pense que le PSG doit simplement croire en ses chances : « Je pense qu'ils ont acheté quelques joueurs dernièrement qui aident les plus jeunes à y croire aussi. Et je pense que c'est ce qui leur manque actuellement pour gagner le titre, c'est simplement d'y croire. Et je pense qu'une fois qu'ils auront gagné la Ligue des champions, ils le referont encore plus facilement. Le PSG a la même ossature qu'en 2021-2022, hormis Angel Di Maria qui est parti à la Juventus. Ce qui est complètement nouveau, c'est le staff avec Christophe Galtier. »

« Ces dernières années, les Parisiens ont échoué à cause d'eux-mêmes. Regardez les défaites rageantes en huitièmes de finale de la C1 comme en 2017 à Barcelone, en 2018 contre Manchester United ou la saison dernière au Real Madrid : à chaque fois, le PSG avait la qualification en poche et au premier but encaissé, ils se sont complètement effondrés. Maintenant, Galtier doit faire en sorte que les joueurs gèrent mieux ces matches tendus, ou plutôt qu'ils ne lâchent plus aussi facilement, et qu'ils soient plus résistants à la pression, qu'ils ne perdent pas leurs nerfs », ajoute-t-il.

Okocha veut voir Mbappé, Messi et Neymar faire plus d'efforts

Sur le plan tactique, Okocha attend également beaucoup plus des trois stars de l'équipe parisienne : « Pour gagner la Ligue des champions, le PSG doit être discipliné. Pour cela, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé doivent être capables de se déchirer pour l'équipe, de faire les kilomètres nécessaires, qu'ils n'ont pas forcément faits ces derniers mois, pour que le PSG se présente enfin avec une équipe soudée. »

Dans les colonnes de Wettfreunde, Okocha estime qu'aucun favori ne se dégage avant PSG-Bayern : « Sur le papier, on pourrait croie que le PSG est favori mais Mbappé ne sera présent qu'au match retour. Pour moi, aucun des clubs n'est clairement le favori. Dans de tels matches, ça se joue sur des détails. On l'a bien vu il y a deux ans lors du quart de finale entre les deux équipes : Robert Lewandowski avait manqué les deux matches et le PSG s'était qualifié de justesse. Cette fois, ça pourrait être l'inverse. »

Enfin, Okocha souhaite que le PSG fasse preuve de patience : « Regardez Manchester City. Ils ont investi une quantité folle d'argent dans l'équipe et jusqu'à présent, ils n'ont toujours pas pu réaliser leur rêve de triompher en Ligue des champions. Chelsea a également dû attendre une bonne dizaine d'années avant de décrocher son premier titre en Ligue des champions. Les joueurs parisiens doivent simplement garder leur calme et être patients. »