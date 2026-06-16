Tous les regards sont tournés vers le stade de Kansas City, aux États-Unis, où l’équipe nationale algérienne dispute son premier match de la Coupe du monde face à l’Argentine, dans une ambiance enthousiaste sans précédent.

Portés par la diaspora algérienne et un soutien inattendu des habitants de Lawrence, les Guerriers du Désert abordent la rencontre avec un moral au zénith.

Selon La Gazette du Phoenix, le sélectionneur Vladimir Petković s’est dit fier de l’immense soutien qui accompagne les Verts depuis leur arrivée aux États-Unis, estimant que cette vague de passion constitue un formidable boost moral pour les joueurs.

« Nous sommes habitués à ce qu’un public nombreux assiste à nos matchs, c’est ce qui caractérise le football algérien », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. « Ils nous critiquent parfois, mais ils ne nous abandonnent jamais. Voir un si grand nombre de supporters, dont des Américains, est très émouvant. J’espère que nous ne les décevrons pas. »

Si l’attention médiatique se porte surtout sur la star argentine Lionel Messi, le technicien suisse refuse de réduire la rencontre à un duel isolé, rappelant que l’Argentine est « une équipe complète, fondée sur un jeu collectif solide et une expérience acquise au fil des grands tournois ».

Il insiste sur la nécessité de privilégier le collectif plutôt que de se focaliser sur un joueur adverse : « L’équipe nationale algérienne est prête physiquement et mentalement à relever le défi, tout en étant consciente de la difficulté de la tâche face au champion du monde. »

L’entraîneur suisse d’origine bosniaque a rappelé l’importance d’un bon départ dans la compétition, convaincu qu’un résultat positif lors du premier match boosterait la confiance de son groupe pour la suite du parcours.

« Nous avons travaillé dur ces dernières semaines et nous sommes prêts à affronter l’Argentine. Nous ne sommes pas favoris, mais tout peut arriver en Coupe du monde. Nous devons jouer avec concentration et croire en notre capacité à rivaliser avec les champions du monde », a-t-il conclu.

Interrogé sur la meilleure façon de contenir Messi, Petković a répondu avec assurance : « Nous n’avons pas de plan spécifique pour le contenir, mais nous allons chercher à réduire l’efficacité de l’équipe dans son ensemble. L’Argentine part favorite sur le papier, mais rien n’est impossible dans le football. Nous devrons fournir plus d’efforts qu’eux si nous voulons gagner, ou au moins obtenir un résultat positif. »