Tous les regards sont tournés vers le stade de Kansas City, aux États-Unis, où l’équipe nationale algérienne dispute son premier match de la Coupe du monde face à l’Argentine, dans une ambiance enthousiaste sans précédent.

Portés par la diaspora algérienne et un soutien inattendu des habitants de Lawrence, les Guerriers du Désert abordent la rencontre avec un moral au zénith.

Selon La Gazette du Phoenix, le sélectionneur Vladimir Petković s’est dit fier de l’immense soutien qui accompagne les Verts depuis leur arrivée aux États-Unis, estimant que cette vague de chaleur populaire booste le moral des joueurs.

« Nous sommes habitués à ce qu’un public nombreux assiste à nos matchs, c’est ce qui caractérise le football algérien », a déclaré Petković lors d’une conférence de presse. « Ils nous critiquent parfois, mais ils ne nous abandonnent jamais. Voir un si grand nombre de supporters, dont des Américains, est très émouvant. J’espère que nous ne les décevrons pas. »

Si l’attention médiatique se porte surtout sur la star argentine Lionel Messi, le technicien suisse a refusé de réduire la rencontre à un duel isolé, rappelant que l’Argentine est « une équipe complète, fondée sur un jeu collectif solide et une expérience acquise au fil des grands tournois ».

Il a toutefois réaffirmé que son attention se portait avant tout sur la performance collective de son équipe plutôt que sur la surveillance d’un joueur en particulier, ajoutant que « l’équipe nationale algérienne est prête physiquement et mentalement à relever le défi, même si elle est consciente de la difficulté de la tâche face au champion du monde ».

L’entraîneur suisse d’origine bosniaque a rappelé l’importance d’un bon départ dans la compétition, convaincu qu’un résultat positif lors du premier match offrirait à son groupe la confiance indispensable pour la suite du parcours.

« Nous avons travaillé dur ces dernières semaines et nous sommes prêts à affronter l’Argentine. Nous ne sommes pas favoris, mais tout peut arriver en Coupe du monde. Nous devons jouer avec concentration et croire en notre capacité à rivaliser avec les champions du monde », a-t-il déclaré.

Interrogé sur la meilleure façon de contenir Messi, Petković a répondu avec assurance : « Nous n’avons pas de plan spécifique pour le contenir, mais nous allons tenter de réduire l’efficacité de l’ensemble de l’équipe. L’Argentine part favorite sur le papier, mais rien n’est jamais acquis dans le football. Nous devrons fournir plus d’efforts qu’eux si nous voulons l’emporter ou, à défaut, ramener un résultat positif. »