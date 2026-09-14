Abelardo Fernández, ancien joueur du FC Barcelone et de la sélection espagnole, a critiqué les déclarations de Lamine Yamal concernant sa légitimité à remporter le Ballon d'Or, estimant que le fait pour le jeune joueur de proclamer ouvertement qu'il mérite le trophée ne lui donne pas une image positive, malgré le niveau qu'il affiche avec le club catalan.

Selon les propos rapportés par le journal espagnol « Marca », Abelardo a exprimé, lors de son passage dans l'émission « Radio Estadio Noche », son désaccord avec les déclarations faites par Yamal sur la chaîne « Movistar Plus+ », lorsqu'il a affirmé qu'il se considérait parmi les meilleurs joueurs du monde et qu'il méritait le Ballon d'Or.

Yamal avait déclaré : « Je pense que je mérite le Ballon d'Or cette année en raison de ce que j'ai remporté », ajoutant qu'il se considérait, avec le Français Kylian Mbappé, comme les meilleurs joueurs du monde, et qu'il méritait le trophée au regard de ce qu'il a accompli durant l'année.

Abelardo a réagi à ces déclarations en affirmant : « Tu peux le penser, mais tu ne peux pas le dire. Je ne le crois pas, car cela te donne une mauvaise image », expliquant que le joueur aurait pu exprimer son ambition de manière plus mesurée.

L'ancien joueur du FC Barcelone a ajouté : « Tu peux y penser et dire : je fais peut-être partie des candidats les plus favoris, mais on ne sait jamais à qui reviendront ces trophées », soulignant qu'une telle formulation aurait renvoyé une meilleure image du joueur.

Abelardo, qui a disputé 54 matches internationaux avec la sélection espagnole, a insisté sur sa position en déclarant : « Je n'ai pas aimé ce qu'a dit Lamine », avant de citer la légende argentine Lionel Messi, en affirmant : « Je n'ai jamais entendu Messi, qui était le dieu du football, dire une telle chose. »