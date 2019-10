Messi ne changerait pas ses titres au Barça pour un Mondial avec l'Argentine

Un trophée international est la seule chose qui manque à son illustre collection, mais l'attaquant du Barca ne changerai rien dans sa carrière.

L’attaquant barcelonais Lionel Messi a affirmé qu’il n’échangerait aucun des trophées qu’il avait remportés à Barcelone afin de remporter la avec l’ .



Le succès avec l’Albiceleste au niveau international est la seule lacune de l’illustre CV de Messi.



Bien qu’il soit le meilleur buteur de son pays, il n’a pas encore remporté de trophée chez les seniors, avec comme seul titre international la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2005 et une médaille d’or aux Jeux olympiques d’été de 2008.



Le quintuple Ballon d'Or a connu la défaite lors de deux finales de la Copa America et de la finale de la Coupe du monde 2014 avec l'Albiceleste.



Cela contraste vivement avec son succès au niveau national, l’attaquant ayant collecté un nombre impressionnant de trophées au Camp Nou. Le joueur de 32 ans a remporté un record de 34 trophées avec l’équipe catalane, dont dix titres en et quatre ligues des champions.



Lorsqu'on lui a demandé s'il échangerait ses trophées contre une Coupe du monde avec l'Argentine, Messi a déclaré qu'il ne changerait rien.



"J'aurais aimé être champion du monde", a déclaré Messi à TyC Sports. "Mais je ne pense pas que je changerai quoi que ce soit dans ma carrière pour en être un.



"C’est ce que j’ai reçu, ce que Dieu m’a donné. C’est ce qu’il est. Je ne pouvais pas rêver de tout ce que j'avais vécu après. C'était bien plus grand que tout ce que j'aurais pu imaginer", a-t-il indiqué.