Messi n'atteindra jamais le niveau de Maradona d'après un champion du monde argentin

Hector Enrique, qui a longtemps évolué au côté d'El Pibe Del Oro, estime que ce dernier restera au-dessus quoi qu'il arrive de la Pulga.

Hector Enrique, membre de l’équipe argentine victorieuse de la en 1986, a annoncé à Lionel Messi qu’il ne "atteindrait jamais le niveau de Diego Maradona". Une déclaration tapageuse et qui fait déjà couler beaucoup d'encre.

L'attaquant de Barcelone s'est taillé une place parmi les plus grands au cours de sa carrière. Il compte cinq Ballons d’Or à son actif, neuf titres de La , quatre titres de champion de la , près de 600 buts seniors en club et d’innombrables records. Le succès international s'est toutefois révélé insaisissable malgré les finales jouées de la Coupe du Monde et de la Copa America.

Et pour Enrique, ce manque contraint inéluctablement Messi de rester au-dessous de la présence emblématique de Maradona dans la hiérarchie des meilleurs talents de tous les temps. "Messi, malheureusement, a connu des moments difficiles dans l'équipe nationale, a-t-il déclaré à Ataque Futbolero. J'espère que lors de la prochaine Coupe du Monde, il aura la chance que nous avons eue, mais Messi n'atteindra jamais le niveau de Maradona. Ce que je veux, c'est que Messi joue. S'il ne passe pas un bon moment [dans l'équipe], il vaut mieux ne pas venir."

L'article continue ci-dessous

Messi s'est éloigné de ses obligations internationales à cause d'une défaite décevante lors des 16 derniers matches de la Coupe du monde 2018. Il est revenu dans le groupe pour des rencontres amicales en mars, alors que l’ intensifiait ses préparatifs pour la Copa America de cet été au . Le joueur âgé de 31 ans n’a toutefois joué que lors de la défaite 3-1 contre le avant de retrouver l'ombre à cause d'un coup pris.

D'autres questions ont été posées sur son engagement pour la cause Albiceleste et son incapacité à reproduire sa forme de club avec les couleurs de son pays.

Messi a toutefois marqué 65 fois en 129 sélections pour l’Argentine et reste l’homme le plus à même de guider les doubles champions du monde vers des succès dans des tournois continentaux et mondiaux. Le Barcelonais admet qu'il n'a pas toujours la reconnaissance dans son pays d'origine, mais il a l'intention de continuer afin de faire taire ceux qui doutent de lui. Récemment, il a déclaré au Club Octubre 94.7 FM: "C’est difficile, mon fils est constamment à la recherche de vidéos sur YouTube et il a visionné une vidéo. Il m’a demandé pourquoi en Argentine on voulait me tuer ! Mais j'aime m'accrocher. Je veux toujours gagner quelque chose avec l'équipe nationale. Je vais jouer tous les matchs importants. Nous avons déjà atteint la finale de la Coupe du monde [en 2014] et ce n'est pas si facile."