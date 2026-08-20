Lionel Messi a marqué pour l’Inter Miami dans la nuit de mercredi à jeudi. Le meneur de jeu de 39 ans a dédié son but à son père Jorge, récemment décédé à l’âge de 68 ans après une maladie.

Messi a superbement inscrit le but du 1-2 en première période lors du déplacement sur la pelouse du Philadelphia Union (2-2), en Eastern Conference de MLS. Après son but, la star de l’Inter Miami a pointé deux doigts vers le ciel, en hommage à son père disparu.

L’attaquant argentin a exprimé des doutes sur son avenir de joueur après la mort de Jorge Messi. « Je ne sais pas quoi faire sans toi. Je n’ai fait que jouer au football toute ma vie et aujourd’hui, je doute de continuer encore très longtemps. »

« Tu as été mon grand soutien depuis le début et il restait si peu de temps avant la fin. Pourquoi n’as-tu pas pu tenir encore un peu, pour que nous puissions aller jusqu’au bout ensemble ? », s’est demandé un Messi bouleversé sur son compte Instagram.

Messi a aussi été impliqué dans une échauffourée. En pleine discussion, il a donné une tape à Quinn Sullivan, avant que les deux joueurs ne se retrouvent brièvement front contre front.

L’Inter Miami n’a pas conservé son avantage de 1-2 et a dû se contenter d’un match nul 2-2 à Philadelphie. Très loin dans le temps additionnel, le prodige Cavan Sullivan, déjà engagé par Manchester City, côté local, et Yannick Bright, côté visiteurs, ont été expulsés après un accrochage.

Messi et ses coéquipiers occupent la deuxième place de l’Eastern Conference de MLS, avec sept points de retard sur le leader Nashville. Le leader s’était imposé 4-1 face à l’Inter Miami la semaine dernière.