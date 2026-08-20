Lionel Messi a marqué pour l’Inter Miami dans la nuit de mercredi à jeudi. Le meneur de jeu de 39 ans a dédié son but à son père Jorge, décédé récemment à l’âge de 68 ans après une maladie.

Messi a inscrit de belle manière le but du 1-2 en première période lors du déplacement sur le terrain de Philadelphia Union (2-2), dans la Conférence Est de la MLS. Après son but, la vedette de l’Inter Miami a pointé deux doigts vers le ciel, en hommage à son père décédé.

L’attaquant argentin a exprimé des doutes sur son avenir de joueur après la mort de Jorge Messi. « Je ne sais pas quoi faire sans toi. Je n’ai toujours fait que jouer au football et maintenant, je me demande si je vais encore continuer longtemps. »

« Tu as été ma plus grande aide depuis le début et il restait si peu de temps avant la fin. Pourquoi n’as-tu pas pu tenir encore un peu, pour que nous puissions terminer cela ensemble ? », s’est demandé un Messi bouleversé sur son compte Instagram.

Messi a aussi été impliqué dans une échauffourée. Au cours d’une discussion, il a donné une tape à Quinn Sullivan, après quoi les deux joueurs sont restés un instant tête contre tête.

L’Inter Miami n’a pas conservé son avantage de 1-2 et a dû se contenter d’un match nul 2-2 à Philadelphie. Très loin dans le temps additionnel, le prodige Cavan Sullivan, déjà engagé par Manchester City, côté local, et Yannick Bright, côté visiteurs, ont été expulsés après une échauffourée.

Messi et ses coéquipiers occupent la deuxième place de la Conférence Est de la MLS, avec sept points de retard sur le leader Nashville. Le leader s’est imposé 4-1 face à l’Inter Miami la semaine dernière.