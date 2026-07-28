« Messi m'a réprimandé » : l'arbitre du match entre l'Argentine et la Suisse brise le silence avec des propos surprenants

Le Portugais João Pinheiro a brisé le silence après les événements controversés qui ont accompagné le match entre l'Argentine et la Suisse, en quart de finale de la Coupe du monde.

L'arbitre portugais, qui a dirigé la rencontre, est revenu sur certains des faits qui ont émaillé ce match sujet à polémique.

Parmi ces incidents figuraient l'expulsion d'Embolo, le joueur suisse, pour un second carton jaune après recours à l'assistance vidéo, ainsi que l'échange visiblement tendu entre Lionel Messi et lui.

Dans des déclarations rapportées par le journal « Marca », Pinheiro a expliqué que le corps arbitral avait dans un premier temps interprété la faute du joueur argentin comme méritant un avertissement, mais que le visionnage de l'action a montré qu'aucune faute n'avait été commise et que l'adversaire avait feint d'avoir été fauché.

Il a poursuivi : « Nous avons vu qu'il n'y avait pas de faute et qu'il s'agissait d'une simulation. Et comme c'était le second carton jaune, cela a entraîné l'expulsion du joueur. S'il s'était agi du premier, la décision aurait été exactement la même. »

Il a ajouté qu'il saluait les changements introduits par la Fédération internationale de football (FIFA) pour traiter ce type de comportement.

Il convient de rappeler que l'International Football Association Board (IFAB) a confirmé aujourd'hui que l'expulsion du Suisse Breel Embolo lors de la confrontation face à l'Argentine en quart de finale de la Coupe du monde 2026 était une décision erronée, précisant que le processus de recours à l'assistance vidéo qui a conduit le joueur à recevoir un second carton jaune n'était pas correct.

Selon l'IFAB, Embolo ne méritait pas l'expulsion après avoir reçu un second carton jaune, à l'issue du recours à l'assistance vidéo, pour tromperie visant à obtenir une faute, une décision qui a changé le cours du match à la 72e minute, peu après que la Suisse eut égalisé à 1-1, l'Argentine s'imposant finalement 3-1 en prolongation.

L'échange tendu avec Messi

Le match a également été le théâtre d'un accrochage verbal entre Pinheiro et Lionel Messi, les caméras ayant capté le capitaine de la sélection argentine s'adressant sur un ton virulent à l'arbitre et lui demandant de lui parler avec respect et de ne pas l'insulter.

L'arbitre portugais a minimisé l'incident, affirmant qu'il ne s'agissait pas d'un cas exceptionnel.

Il a expliqué : « Messi a soulevé quelques points avec moi, comme l'ont fait d'autres joueurs. Les capitaines des équipes communiquent davantage avec les arbitres, et les nouvelles règles permettent ce dialogue. »

Pinheiro estime que le fait de citer le nom de la star argentine a amplifié la portée d'un échange pourtant courant sur le terrain.

Il a souligné : « Parce que c'était Messi, cela a suscité une plus grande attention, mais cela arrive avec de nombreux footballeurs. Lorsqu'il s'agit de Messi ou de Cristiano Ronaldo, ces situations sont perçues différemment. »

Plutôt que de considérer ces conversations comme nuisibles, l'arbitre pense qu'elles peuvent aider à maîtriser les matches sans recourir en permanence aux cartons.

Il a ajouté : « Ce sont des échanges constructifs. Nous ne sommes pas obligés d'avertir tout le monde. Il a peut-être mal compris quelque chose que j'ai fait, nous avons parlé, nous nous sommes compris, puis nous sommes passés à autre chose. »

L'arbitre a également évoqué avec nostalgie sa participation à la Coupe du monde, qui a marqué le retour de l'arbitrage portugais en phase finale pour la première fois depuis douze ans.

Pinheiro a adressé un remerciement particulier au président de la Fédération portugaise de football, Pedro Proença, qui a accompagné les arbitres tout au long du tournoi, déclarant : « Il n'y a pas de mots pour décrire la magie de la Coupe du monde. On ne mesure sa grandeur qu'en la vivant de l'intérieur. »