Goal.com
En direct€50
Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

« Messi m'a réprimandé » : l'arbitre du match entre l'Argentine et la Suisse brise le silence avec des propos surprenants

Argentine vs Suisse
Argentine
Suisse
Coupe du monde
L. Messi
J. Pinheiro
C. Ronaldo
B. Embolo
Argentine
Suisse
É.-U.
Portugal

Le Conseil de la FIFA l'a profondément embarrassé.

Le Portugais João Pinheiro a brisé le silence après les événements controversés qui ont accompagné le match entre l'Argentine et la Suisse, en quart de finale de la Coupe du monde.

L'arbitre portugais, qui a dirigé la rencontre, est revenu sur certains des faits qui ont émaillé ce match sujet à polémique.

Parmi ces incidents figuraient l'expulsion d'Embolo, le joueur suisse, pour un second carton jaune après recours à l'assistance vidéo, ainsi que l'échange visiblement tendu entre Lionel Messi et lui.

Dans des déclarations rapportées par le journal « Marca », Pinheiro a expliqué que le corps arbitral avait dans un premier temps interprété la faute du joueur argentin comme méritant un avertissement, mais que le visionnage de l'action a montré qu'aucune faute n'avait été commise et que l'adversaire avait feint d'avoir été fauché.

Il a poursuivi : « Nous avons vu qu'il n'y avait pas de faute et qu'il s'agissait d'une simulation. Et comme c'était le second carton jaune, cela a entraîné l'expulsion du joueur. S'il s'était agi du premier, la décision aurait été exactement la même. »

 Il a ajouté qu'il saluait les changements introduits par la Fédération internationale de football (FIFA) pour traiter ce type de comportement.

Il convient de rappeler que l'International Football Association Board (IFAB) a confirmé aujourd'hui que l'expulsion du Suisse Breel Embolo lors de la confrontation face à l'Argentine en quart de finale de la Coupe du monde 2026 était une décision erronée, précisant que le processus de recours à l'assistance vidéo qui a conduit le joueur à recevoir un second carton jaune n'était pas correct.

Selon l'IFAB, Embolo ne méritait pas l'expulsion après avoir reçu un second carton jaune, à l'issue du recours à l'assistance vidéo, pour tromperie visant à obtenir une faute, une décision qui a changé le cours du match à la 72e minute, peu après que la Suisse eut égalisé à 1-1, l'Argentine s'imposant finalement 3-1 en prolongation.

L'échange tendu avec Messi

Le match a également été le théâtre d'un accrochage verbal entre Pinheiro et Lionel Messi, les caméras ayant capté le capitaine de la sélection argentine s'adressant sur un ton virulent à l'arbitre et lui demandant de lui parler avec respect et de ne pas l'insulter.

L'arbitre portugais a minimisé l'incident, affirmant qu'il ne s'agissait pas d'un cas exceptionnel.

 Il a expliqué : « Messi a soulevé quelques points avec moi, comme l'ont fait d'autres joueurs. Les capitaines des équipes communiquent davantage avec les arbitres, et les nouvelles règles permettent ce dialogue. »

Pinheiro estime que le fait de citer le nom de la star argentine a amplifié la portée d'un échange pourtant courant sur le terrain.

 Il a souligné : « Parce que c'était Messi, cela a suscité une plus grande attention, mais cela arrive avec de nombreux footballeurs. Lorsqu'il s'agit de Messi ou de Cristiano Ronaldo, ces situations sont perçues différemment. »

Plutôt que de considérer ces conversations comme nuisibles, l'arbitre pense qu'elles peuvent aider à maîtriser les matches sans recourir en permanence aux cartons.

 Il a ajouté : « Ce sont des échanges constructifs. Nous ne sommes pas obligés d'avertir tout le monde. Il a peut-être mal compris quelque chose que j'ai fait, nous avons parlé, nous nous sommes compris, puis nous sommes passés à autre chose. »

L'arbitre a également évoqué avec nostalgie sa participation à la Coupe du monde, qui a marqué le retour de l'arbitrage portugais en phase finale pour la première fois depuis douze ans.

 Pinheiro a adressé un remerciement particulier au président de la Fédération portugaise de football, Pedro Proença, qui a accompagné les arbitres tout au long du tournoi, déclarant : « Il n'y a pas de mots pour décrire la magie de la Coupe du monde. On ne mesure sa grandeur qu'en la vivant de l'intérieur. »

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google