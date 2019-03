"Messi, l'un des plus grands trolls que je connaisse" - Pique révèle le sens de l'humour "ironique" de la star du Barça

Le défenseur a révélé un aperçu de son coéquipier, affirmant que l'humour de la superstar de Barcelone en faisait un énorme troll.

Le défenseur barcelonais Gerard Piqué a déclaré que son coéquipier Lionel Messi était l'un des "plus grands trolls" qu'il connaisse.



L'Argentin est le meilleur buteur du Barça, lauréat de cinq Ballons d'Or et autres honneurs, mais Messi est perçu comme un personnage timide.



Cependant, Piqué - qui est très franc - a fait une révélation sur le capitaine de Barcelone.



"Messi a un humour très ironique, c'est l'un des plus gros trolls que je conaisse", a déclaré Pique à l'émission "La Resistencia" de Movistar +.



Le défenseur a pris sa retraite avec l’équipe nationale espagnole et a affirmé que son absence de La Roja avait facilité ses performances au niveau du club.



Messi connaît une belle saison avec le Barça, champion de la , alors qu'il se prépare à revenir en action après la pause internationale.





→ @3gerardpique: "Messi es de los más trolls. Tiene un humor de los jodidos" #LaResistencia pic.twitter.com/sfE3dutd6l — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 28 mars 2019

L' a perdu le match que Messi a joué, s'inclinant 3 à 1 face au . Il n'a ensuite pas joué le deuxième match de son pays contre le en raison d'une blessure à l'aine.



Barcelone rejouera samedi contre l' , avant d'affronter mardi.



Et Piqué a fait une déclaration forte à propos de l'adversaire de dimanche.



"J'ai plus d'argent que le budget d'Espanyol cette année", a-t-il déclaré.



"Non, pas seulement 57 millions d'euros, c'est beaucoup plus que ça."



Et bien que l'arrière central se vante peut-être de son tempérament, il affirme que son ancien camarade de club, Zlatan Ibrahimovic, pousse sa passion pour l'argent à un niveau différent.



"C'est l'homme qui aime l'argent plus que quiconque sur Terre", a-t-il déclaré.



"Il nous a dit un jour" : 'L'argent n'est pas la chose la plus importante. Nous n'avons rien dit, puis il a conclu: Avoir beaucoup d'argent est la chose la plus importante.'



Ces matches représentent une étape cruciale de la saison pour le Barça, qui affrontera ensuite l' en championnat avant le match aller de leur quart de finale de la Ligue des Champions contre le 10 avril.



Les Blaugrana ont 10 points d'avance en tête du classement de la . L'Atlético est leur plus proche adversaire devant le , son rival éternel.