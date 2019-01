Messi : "Le Barça n'abandonne aucune compétition"

Lionel Messi a insisté sur le fait que Barcelone n'avait jamais envisagé de minimiser la Coupe du Roi après la victoire contre le FC Séville, mercredi soir au Camp Nou.



Les leaders de La Liga ont écrasé Séville 6 à 1 au Camp Nou pour remporter une victoire 6-3 au total dans les quarts de finale (après la défaite 2-0 à l'aller). Philippe Coutinho a inscrit un doublé, les autres buteurs ont été Ivan Rakitic, Sergi Roberto, Luis Suarez et Messi.



"On a dit que nous avions abandonné la coupe ou que nous n'en voulions pas, peut-être que mon message avait été mal interprété au début de la saison", a déclaré le numéro 10 à Barca TV.



"L'équipe veut se battre pour les trois compétitions (Liga, Ligue des champions, Coupe du Roi ndlr), comme c'est toujours l'obligation de Barcelone chaque année.



"Nous n'abandonnons rien."

Leo #Messi : "We are Barça and we would never throw away the chance to win any of the big three competitions"

#CopaBarça #ForçaBarça pic.twitter.com/hHJeRCAMXh